Kako da skinete pečat sa jaja?

Bližimo se Velikom petku, danu kada farbamo jaja za predstojeći praznik Vaskrs. Uveliko su domaćice opremljene svime što im je potrebno za ovaj proces, a posebno jajima.

Ukoliko ste kupili jaja u lokalnom marketu, onda se ne treba začuditi ako na njima stoji - pečat. Upravo on nam može otkriti iz kakve proizvodnje jaje dolazi, a on može i predstavljati problem pri kuvanju.

Iako on nije opasan po jaje, može uticati na boju na tim mjestima ljuske. Ipak, bolje je ako ga uklonite i za to će vam trebati pamučna krpica i alkoholno sirće. Dovoljno je da krpicu natopite sa sirćetom i nježno protrljate mjesto gdje je trag pečata. Trljajte sve dok ne nestane, ali ne bi trebalo da to bude duži proces, prenosi ona.rs.