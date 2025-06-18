Napravite domaće perece

Napravite ukusne domaće perece.
Sastojci:
2 žumanca
2 kašičice soli
180 g kisele pavlake
250 g omekšalog margarina
500 g brašna
1 prašak za pecivo
1 cijelo jaje
susam za posipanje.
Priprema:
Dva žumanca, so i kiselu pavlaku dobro izmiješajte. Zatim dodajte omekšali maslac i dobro sjedinite. Na kraju dodajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo i prvo dobro promiješajte kašikom, a onda umijesite rukom glatko tijesto.
Pospite radnu površinu brašnom pa razvijte tijesto oklagijom na 1 cm debljine. Kalupom izrežite perece pa premažite umućenim jajetom, pospite susamom i pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni 20 minuta.