Napravite domaće perece

Napravite ukusne domaće perece.

Sastojci:

2 žumanca

2 kašičice soli

180 g kisele pavlake

250 g omekšalog margarina

500 g brašna

1 prašak za pecivo

1 cijelo jaje

susam za posipanje.

Priprema:

Dva žumanca, so i kiselu pavlaku dobro izmiješajte. Zatim dodajte omekšali maslac i dobro sjedinite. Na kraju dodajte brašno pomiješano sa praškom za pecivo i prvo dobro promiješajte kašikom, a onda umijesite rukom glatko tijesto.

Pospite radnu površinu brašnom pa razvijte tijesto oklagijom na 1 cm debljine. Kalupom izrežite perece pa premažite umućenim jajetom, pospite susamom i pecite u rerni zagrijanoj na 200 stepeni 20 minuta.