Ovako vaš mozak reagira kada gledate u mobitel prije spavanja

Poznati američki psihijatar i stručnjak za razvoj mozga dr. Den Sigel (Dan Siegel) objašnjava kako provjeravanje mailova, poruka ili objava na društvenim mrežama prije spavanja ugrožava zadovoljenje prirodne potrebe za snom, a onda i normalno funkcioniranje tokom dana.



Odgađanje sna

Dr. Sigel, klinički profesor psihijatrije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Kaliforniji, Los Anđeles, autor više knjiga o razvoju dječijeg mozga, u videu snimljenom za Buisness Insider objašnjava kako gledanje u ekran prije spavanja utječe na mozak i tijelo:

- Ljudi izlažu oči toku fotona iz digitalnih uređaja, koji zapravo mozgu poručuju: ''Ostani budan, još nije vrijeme za spavanje.'' Ako u 10, 11 ili 12 sati navečer provjeravate mailove ili poruke, svjetlo uređaja sprečava lučenje melotonina, hormona sna. I onda ste budni u pola jedan u noći i opet provjeravate mobitel – budni ste, pa zašto ne biste provjerili? Idete spavati u jedan, a budite se za posao u šest i to je pet sati sna. Znamo da san omogućuje aktivnim neuronima da se odmore, ali, još važnije, tokom spavanja glija stanice čiste toksine koje su neuroni stvorili. Bez sedam do devet sati sna, ti toksini ostaju u sistemu. To vrijedi za više od 95 posto ljudi, a samo mali postotak zaista ne treba toliko sna. Iako će se neki hvaliti kako su sinoć spavali samo tri sata, a danas opet rade, to smanjuje koncentraciju, otežava pamćenje, umanjuje sposobnosti rješavanja problema, a poremećeno je i lučenje inzulina, koji pomaže u regulaciji metabolizma, pa je vjerovatnije da ćete se više debljati od onoga što jedete i jesti više. A kao da sve ovo nije dovoljno, to je i toksično za veze među stanicama mozga.

Isključiti uređaje

Zato je važno snu dati prioritet. Isključiti uređaje s ekranima do, recimo, devet navečer i osigurati si barem sat bez ekrana prije spavanja. To je ozbiljan problem, a možemo na njega utjecati ako se odlučimo pobrinuti i za taj aspekt korištenja digitalnih uređaja.

Iako je ova poruka upućena odraslima, još je važnije imati na umu kad je riječ o djeci i mladima. To potvrđuje i istraživanje Američke pedijatrijske akademije o utjecaju različitih ekrana na trajanje sna, odnosno neispavanost i umor osnovnoškolaca. Ono je pokazalo da djeca koja tokom noći uz sebe imaju digitalne uređaje spavaju 20,6 minuta kraće i češće se osjećaju umorno i neispavano. Istraživači su u skladu s tim zaključili kako je važno ograničiti korištenje digitalnih uređaja u spavaćoj sobi, jer, osim što njihovo korištenje odgađa vrijeme odlaska na spavanje, notifikacije tokom noći također mogu omesti san.