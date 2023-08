''Imam 23 godine, ali tijelo 8-godišnjakinje: Neki me žele nositi kao bebu, najviše stariji''

- Kada biste me pogledali, pomislili biste da sam normalna djevojčica koja radi normalne stvari za djevojčice sa svojom zabavnom, ludom porodicom. Ali istina je da nisam djevojčica. Ja sam žena, 23-godišnjakinja zaglavljena u tijelu osmogodišnjakinje - rekla je u svom TLC rijaliti šouu ''I Am Shauna Rae''.

Otkrila je i kako joj je zbog svog izgleda teško pronaći partnera, a jednom je otkrila i kako njeni roditelji strahuju da će privući samo pedofile zbog svog dječijeg izgleda. Također, dodala je da je u javnosti neki često podižu kao bebu.

- Da, to se često događa. Najviše to mi rade stariji ljudi i zato to nekako razumijem - rekla je Šauna i dodala da joj se to uglavnom događa kada izađe vani sa svojom porodicom.