Deset najranijih simptoma koji otkrivaju bolesnu jetru

Jetra je organ koji se nalazi tačno ispod prsnog koša na desnoj strani našeg stomaka. Ključna je za probavljanje hrane i oslobađanje tijela od toksičnih tvari, donosi Mayo klinika.

Razni faktori

Bolesti jetre mogu biti nasljedne, ali određeni problemi s jetrom također mogu biti uzrokovani raznim faktorima koji oštećuju jetru poput virusa, pretjeranog konzumiranja alkohola ili pretilosti.



Tokom vremena stanja koja oštećuju jetru mogu dovesti do ciroze koja ponekad dovodi do zatajenja jetre, stanja opasnog po život. No, rano prepoznavanje simptoma i liječenje može dati jetri vremena da zacijeli, naglašavaju ljekari. Upravo je zato potrebno obratiti pažnju na početne znakove koji bi mogli ukazivati na bolesnu jetru.

Najraniji simptomi podrazumijevaju

žuticu

stolicu bijele boje

urin tamne boje

svrbež kože

bolove u trbuhu

slabost

umor

gubitak apetita

osjećaj sitosti

nadutost.