Znakovi na koži koji otkrivaju da jedemo previše soli

Iako znamo da umjereni unos soli nije štetan za naše zdravlje, pretjerivanje s njegovom konzumacijom može dovesti do mnogih zdravstvenih problema.

Daje okus hrani

Kako donosi WebMD, so je začin koji može dati okus našoj hrani i djelovati kao konzervans. Sadrži oko 60 posto hlorida i 40 posto natrija.



Gotovo sva neprerađena hrana, a pritom se misli na povrće, voće, orašaste plodove, meso, cjelovite žitarice i mliječne namirnice, ima malo natrija. So koju jedemo pomaže u opuštanju i stezanju mišića, pomaže nervnim impulsima i uravnotežuje minerale te vodu koje unosimo.

No, pretjerani unos soli negativno utječe na količinu vode koju apsorbiraju naši unutrašnji organi. To će zatim potaknuti tijelo da povuče vodu iz naših ćelija i kože, što će dovesti do dehidracije, objašnjavaju ljekari.

Suha i perutava koža

Zato upravo na našoj koži možemo vidjeti unosimo li previše soli putem svoje prehrane. Dehidracija kože može dovesti do neočekivanih promjena poput suhe i perutave kože, ranije pojave bora, kao i blijed izgled. Isto tako, kod nekih se ljudi zbog suhoće javlja i svrbež.

Osim spomenutih promjena na koži, znakovi da jedemo previše soli uključuju i bolove u stomaku, nadutost, povišeni krvni pritisak, oticanje stopala, pojačana žeđ, problemi sa spavanjem, osjećaj slabosti ili nedostatak koncentracije, piše Index.