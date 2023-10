Četiri navike koje uništavaju naše kosti, a da toga nismo ni svjesni

Kako starimo, kosti našeg tijela postaju sve slabije i pritom se sve više troše. Kako objašnjavaju ljekari, upravo je zato važno čuvati njihovo zdravlje. Ako to ne činimo, najčešće dolazi do smanjene gustoće kostiju, a to rezultira osteoporozom. Osim toga, krhke i slabe kosti mogu također značajno povećati rizik od potencijalnih prijeloma.



Slana hrana

Ipak, osim starenja koje je najnormalnija stvar i ne možemo ga izbjeći koliko god se trudili, ljekari također naglašavaju kako postoje određene navike koje mnogi ljudi imaju, a ne znaju da oštećuju zdravlje njihovih kostiju, prenosi WebMD. To su prvenstveno:

nezdrava prehrana, posebno konzumiranje previše slane hrane

pušenje

nedovoljno tjelesne aktivnosti

sjedilački način života.

Kako objašnjavaju stručnjaci, svaka od ovih navika ima nepovoljan utjecaj na zdravlje kostiju. Naprimjer, dugotrajno sjedenje kojem su najviše podložne osobe koje rade u uredu može povećati rizik od problema povezanih s kostima. Pušenje također šteti našim kostima.

Hemijski spojevi

Jedno je istraživanje iz 2021. godine pokazalo da opasni hemijski spojevi koji se nalaze upravo u duhanskim proizvodima poput cigareta ili cigara mogu značajno ometati proces razvoja i jačanja kostiju te ih učiniti slabima, piše Index.