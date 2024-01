Opasnija je nego što izgleda: Ova uobičajena navika mogla bi vam skratiti život

Svi znamo koliko je higijena spavanja važna za bolji san, kao što je spavanje u hladnoj sobi, izbjegavanje telefona i kvalitetna rutina.

Ignoriramo pravila

Priznajmo, svi s vremena na vrijeme ignoriramo ova pravila, pogotovo kada je u pitanju drijemanje na kauču dok gledate film ili svoju omiljenu seriju.

Ali, spavanje s uključenim televizorom može učiniti više od samo bolnih leđa i lošeg sna - također može povećati rizik od bolesti srca i dijabetesa, piše Metro.



To je otkrila studija objavljena u The Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Studija, koju su proveli medicinski istraživači sa Univerziteta Northwestern u Čikagu, otkrila je da izlaganje ''ambijentalnom osvjetljenju'' – poznatom i kao svjetlo s televizora – tokom noćnog sna šteti vašoj kardiovaskularnoj funkciji i povećava otpornost na inzulin sljedeće jutro.

To povećava rizik od bolesti srca, dijabetesa i metaboličkog sindroma.

- Rezultati ove studije pokazuju da samo jedna noć izlaganja umjerenom sobnom osvjetljenju tokom sna može narušiti regulaciju glukoze i kardiovaskularnog sistema, što su faktori rizika za bolesti srca, dijabetes i metabolički sindrom - rekla je Filis Zi (Phyllis Zee), voditeljica Sleep Medicine u Ken i Ruth Davee Odjel za neurologiju Univerziteta Northwestern te koautorica studije.

Ne spavajte ispred upaljenog TV-a

- Važno je da ljudi izbjegavaju ili minimiziraju količinu izloženosti svjetlu tokom spavanja - dodaje.

Iako je studija imala samo 500 ispitanika, što ju je činilo manje pouzdanom od veće studije, prethodna su istraživanja pokazala slične rezultate, piše Večernji.