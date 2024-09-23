Preskakanje srca: Ekstrasistole su bezopasne aritmije

Dodatni otkucaji srca nastali u nepravilnim trenucima srčanog ciklusa nazivaju se ekstrasistolama. Tada najčešće dolazi do subjektivnog osjećaja koji ljudi opisuju kao preskakanje srca.

Abnormalni impulsi

Naime, u normalnom i pravilnom srčanom radu električna aktivacija srčanog mišića (impuls) nastaje u jednom centru te se definiranim putem širi prema ostalim dijelovima srčanog mišića.

Kada osoba ima ekstrasistole, stvaraju se impulsi na abnormalnim mjestima, odnosno između normalnih impulsa. Ti novonastali impulsi upadaju u normalni srčani ciklus te pokreću novu kontrakciju srca.

Dvije vrste

Ekstrasistole mogu biti supraventrikularne ili ventrikularne. Supraventrikularne ekstrasistole (SVES) su preskoci u radu srca s ishodištem u srčanim predkomorama.

Ventrikularne ekstrasistole (VES) su preskoci u radu srca s ishodištem u srčanim komorama.

Kod obje vrste je, uz osnovni ritam i rad srca, moguće zabilježiti povremene preskoke u srčanom radu koji se uočavaju u opisu EKG-a (ekstrasistole – EKG).

Uzroci preskakanja

Uzrok ekstrasistola nije samo jedan, te nije nužno u pitanju neka srčana bolest. Kod nastanka ekstrasistola jako su važne okolnosti koje na različite načine utječu na ljude.

Stresne situacije, strah, nespavanje, konzumiranje duhanskih proizvoda, alkohola, velike količine kafe (kofeina), čaja ili opojnih sredstava samo su neki od velikog broja faktora koji mogu uzrokovati ekstrasistole.

Nadalje, ako je uzrok ekstrasistole anksioznost, odnosno neki psihički poremećaj, uvjeti u kojima se osoba nalazi igraju važnu ulogu.

Osoba koja boluje od socijalne anksioznosti vjerojatno će doživjeti pojavu ekstrasistola u kompleksnim društvenim situacijama koje će izazvati strah, uznemirenost i tjeskobu. Ta osoba vjerojatno ima potpuno zdravo srce, ali ne može utjecati na pojavu ekstrasistole jer su je uzrokovale faktori koji osobu uznemiravaju.

Osim dosad navedenog, česti uzroci ekstrasistola mogu biti trenutne bolesti i poremećaji pacijenta koji mogu djelovati na srčani ritam, kao što su infekcije, srčane mane, poremećaj u radu štitne žlijezde (hipertireoza), gastritis, anemija, oboljenja krajnika, reumatska groznica, ateroskleroza, hipertenzija (povišen krvni pritisak).

Uzroci mogu biti poprilično nejasni, a ponekad ih je jako teško otkriti i razlikovati. Također, mogu se javiti i ekstrasistole kod djece te ekstrasistole u trudnoći.

Stoga je posjet liječniku obvezan kako bi se uspostavila točna dijagnoza.

Simptomi ekstrasistole

Obično se javljaju ekstrasistole u mirovanju, a samo rijetko je moguće osjetiti ekstrasistole u naporu ili nekom obliku fizičke aktivnosti kada srce ubrzava svoje otkucaje (tahikardija). Neki simptomi koji se mogu osjetiti prilikom pojave ekstrasistola su osjećaj snažnog ili preskočenog otkucaja srca, nepravilan rad srca, teže pumpanje srca nego inače, lupanje srca u grlu ili vratu (poput knedle).

Osobe koje su sklone stresu, nervozi i jačem proživljavanju emocija češće će doživjeti ove simptome zato što je psihički stav pacijenta u ovakvim trenucima neizmjerno važan.

Dijagnosticiranje impulsa

Pojava ekstrasistola može se sa sigurnošću dijagnosticirati nakon kardiološkog pregleda, koji uz standardni 12-kanalni elektrokardiogram (EKG) i ultrazvuk srca, uključuje i 24-satni EKG holter koji prati otkucaje srca pojedinca tijekom 24 sata. Ponekad je potrebno ergometrijsko testiranje (test opterećenjem hodanjem na pokretnoj traci ili vožnjom bicikl ergometra).

Ako testovi pokažu da pacijent nema nikakvih zdravstvenih poteškoća, onda više ne treba obraćati pažnju na pojavu ekstrasistola jer one nisu štetne i najčešće nestaju spontano. Međutim, ako je u pozadini neka druga bolest ili poremećaj, liječnik će odrediti tretman liječenja prema konkretnoj dijagnozi koju pokažu testovi.

Kada su u pitanju ekstrasistole, normalan broj kod zdrave osobe može doći do 200 VES/24 h, a kod starijih i do 1000/24 h.

Mnogi se pitaju predstavljaju li ekstrasistole opasnost. Naime, ekstrasistole su uglavnom bezopasne aritmije koje se mogu pojaviti u svim razdobljima života, a narušavaju kvalitetu života svojom pojavom ponajviše radi neugodnog osjećaja i straha da će se nešto dogoditi sa srcem. Taj strah je donekle opravdan zato što je srce izvor života i bilo kakva promjena u njegovom radu može izazvati zabrinutost.

Međutim, ako nije u pitanju nikakva bolest i ako imate zdravo srce, ekstrasistole vas ne trebaju brinuti jer će s vremenom nestati.

Ono što možete učiniti je pripaziti na druge okolnosti u svojem životu. Ako ste pušač, konzumirate kofeinske proizvode malo više nego biste trebali ili ako imate problema s reakcijama u stresnim okolnostima, poradite na promjenama takvih navika koje su štetne, a mogu izazvati ekstrasistole.