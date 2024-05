Pinnifarina Formula: Besprijekoran gejmerski set

Na tržište stiže novi uređaj koji će natjerati sve da preispita shvatanje simulatora i koji briše granice između stvarnog i virtuelnog.

Impresivan set



Zove se Pininfarina Formula i nije vaš uobičajeni gejmerski set. Ovaj konceptualni uređaj, dizajniran od strane Fabija Bilote, pretvara ideju o simulatoru trka u umjetničko djelo, sa fokusom na estetiku koliko i na performanse.

To je tip uređaja koji vas zaustavlja u mjestu i tjera na ponovno razmišljanje. Zašto? Jer je podjednako impresivan kao i najegzotičniji hiperautomobili na tržištu.

Usmjereno na detalje

Većina simulatora za trke dizajnirana je da obavi posao. Izgledaju kao ogoljeni kokpiti, sa funkcionalnim, utilitarnim dizajnom koji je više usmjeren na trkanje nego na stil. Pininfarina Formula, s druge strane, odbacuje sve to.

Izrađen je sa istom pažnjom usmjerenom na detalje kao i sportski automobil visoke klase. Karbonska vlakna, ojačana šperploča, nehrđajući čelik i prava koža zajedno stvaraju simulator trka koji bi mogao biti centralni komad bilo koje sobe. To je smjeo potez, kao da stavljate luksuzni automobil u svoju dnevnu sobu.

Ergonomski dizajn

Pininfarina Formula ima supstancu koja odgovara njegovom stilu. Ergonomski dizajn inspiriran je Formula 1 automobilima, pozicionirajući vaše noge na visini ramena za bolju kontrolu.

Sve je u postizanju optimalne poze za trkanje, one koje koriste profesionalni trkači. Postolje za pedale i kućište volana simulatora su potpuno podesivi, što vam omogućava da precizno prilagodite svoj set-up prema svojim specifikacijama.

Ova fleksibilnost znači da, bez obzira da li ste visoki ili niski, možete pronaći savršenu poziciju za vožnju.

Brojne opcije

Pininfarina Formula je također svestran. Bilo da ste zainteresirani za virtuelnu realnost ili preferirate klasični set-up sa običnim ekranom, ovaj uređaj može to da podrži.

Njegov dizajn se besprijekorno integrira sa različitim gejming sistemima, dajući vam slobodu da koristite opremu koju preferirate.

Plus, ne dolazi sa volanom ili pedalama, što na prvi pogled može izgledati kao nedostatak. Ali u stvarnosti, to je prednost jer možete odabrati komponente koje odgovaraju vašem stilu i budžetu. Radi se o prilagođavanju i stvaranju iskustva koje je zaista vaše.

Iako je Pininfarina Formula samo koncept, već pravi velike talase. To nije samo trkački rig, to je izjava koja jasno stavlja do znanja da gejmerski setovi mogu biti i lijepi i funkcionalni. Ako ste ikada razmišljali o pretvaranju vašeg simulatora trka u umjetničko djelo, ovo je vaša prilika. Zamislite da sjedite u ovom uređaju, osjećajući virtuelni vjetar u kosi, znajući da ne igrate samo igre, već doživljavate novi nivo luksuza i performansi.