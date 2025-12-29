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NOVOOTKRIVENI TIP

Međunarodna federacija za dijabetes zvanično priznala dijabetes tipa 5

Ovaj novootkriveni tip povezan je s neuhranjenošću i razlikuje se od dijabetesa tipa 1, 2 i 3

Zvanično priznat dijabetes tipa 5. Pexels

Dž. M.

29.12.2025

Međunarodna federacija za dijabetes službeno je priznala dijabetes tipa 5, manje poznat, ali ozbiljan oblik bolesti, prema izvještaju portala Sajens Alert.

Ovaj novootkriveni tip povezan je s neuhranjenošću i razlikuje se od dijabetesa tipa 1, 2 i 3.

Prema informacijama, problem kod dijabetesa tipa 5 nastaje zbog nedovoljno razvijenog pankreasa, što je rezultat dugotrajnog nedostatka hranjivih materija u ranom životu.

Osobe sa ovim oblikom dijabetesa imaju manjak insulina, ali njihovo tijelo nije otporno na njega, što znači da u nekim slučajevima nije nužno da koriste insulinske injekcije, već mogu da uzimaju oralne lekove.

Međunarodna federacija za dijabetes pozvala je i druge zdravstvene institucije da zvanično priznaju ovaj tip dijabetesa koji je rijetko istraživan, ali se, ipak, vjeruje da od njega boluje do 25 miliona ljudi u svijetu.

Dijabetes tipa 5 prvi put je opisan 1955. na Jamajci.

Tokom sedam decenija, naučnici su raspravljali o tome da li ovaj tip dijabetesa uopšte postoji, a do danas se nije došlo do dogovora o tome kako ga dijagnostifikovati, ili liječiti.

- Razumijevanje specifičnih tipova dijabetesa je od ključnog značaja da se obezbijedi pravilan tretman", zaključio je istraživač sa Univerziteta Ekseter, Kreg Bil.

# OTKRIĆE
# DIJABETES
# BOLEST
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