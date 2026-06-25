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OTKRIĆE

Zastrašujuće stvorenje sa dna okeana: Otkrivena nova vrsta duh ajkula

Novoopisana vrsta nazvana je Rhinochimaera costaricana i pripada malo poznatoj grupi rušljoriba poznatoj kao dugonose himere

Stvorenje sa dna okeana. Instagram

D. E.

25.6.2026

Tim brazilskih i kostarikanskih naučnika otkrio je novu vrstu zastrašujućih stvorenja sa dna okeana. Ove ribe jezivog izgleda žive u pacifičkim vodama kod obala Kostarike, a otkriće pokazuje koliko je biodiverzitet ovog područja i dalje nedovoljno istražen, piše The Tico Times.

Novoopisana vrsta nazvana je Rhinochimaera costaricana i pripada malo poznatoj grupi rušljoriba poznatoj kao dugonose himere, koje se često nazivaju i duh ajkule. Iako su u srodstvu sa ajkulama i ražama, i uprkos upečatljivom imenu duh ajkule, himere čine zasebnu granu riba koja postoji stotinama miliona godina.

Otkriće su ovog mjeseca u žurnalu Zootaxa objavili istraživači sa kostarikanskog Instituta za ribarstvo i akvakulturu (INCOPESCA), Univerziteta u Kostariki i brazilskog Federalnog univerziteta u Pari.

Naučnici su svoj opis zasnovali na tri muška primjerka prikupljena iz pacifičkih voda Kostarike između 2000. i 2023. godine. Ribe su pronađene na dubinama između 390 i 787 metara, daleko ispod dubina koje dostiže većina rekreativnih ronilaca.

# RIBE
# OTKRIĆE
# OKEAN
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