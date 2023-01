Staklene flaše sa začinima imaju najviše bakterija u kuhinji

Staklene boce u kojima držimo začine spadaju među mjesta u kuhinji koja imaju najviše patogena, pokazalo je novo proučavanje.

Američki Odjel za sigurnost i inspekciju hrane ministarstva poljoprivrede naručio je istraživanje kojim je htio utvrditi prevalenciju i stepen unakrsne kontaminacije na raznim kuhinjskim površinama tokom pripreme obroka.

Prijenos bolesti

Procjenjuje se da se jedan od pet slučajeva bolesti izazvane hranom dobije kod kuće. Međutim, nije baš poznato na koji se način patogeni (mikroorganizmi poput bakterija i virusa koji uzrokuju oboljenja) prenose na području kuhinje tokom pripreme obroka, piše GMA.

Naučnici su uputili 371 ispitanika da kuhaju hranu s mljevenim purećim pljeskavicama koje su sadržavale bezopasan virus MS2, a zatim su uzorkovali površine u njihovim kuhinjama.

Ustanovili su da je 48 posto kutija sa začinima imalo mikroorganizme iz puretine, što ukazuje na unakrsnu kontaminaciju s MS2, odnosno posude sa začinima imale su najvišu koncentraciju MS2 u usporedbi s drugim kuhinjskim površinama.

Uzeti brisovi

Nakon što su ispitanici pripremili jelo, stručnjaci su uzeli brisove s 12 područja u kuhinji, uključujući kuhinjski pribor i površine za pripremu jela. Zatim su briseve prevezli u laboratorij za mikrobiologiju Državnog sveučilišta Sjeverne Karoline, gdje je rađena detekcija na MS2.

Sve kuhinje su prije provedbe eksperimenta bile dezinficirane 10-postotnom otopinom izbjeljivača, a prije nego što je ispitanik ušao u kuhinju, uzet je kontrolni bris površine u blizini sudopera kako bi se osiguralo da kuhinjsko okruženje nije kontaminirano i da nema tragova MS2.

Analiza briseva

Analiza briseva je pokazala da je u većini slučajeva broj uzoraka koji su ukazivali na kontaminaciju s MS2 iznosio oko 20 posto. Izuzetak su bile kutije sa začinima za koje je 48 posto uzoraka pokazalo dokaze unakrsne kontaminacije MS2.

Naučnici smatraju da su staklene flaše sa začinima toliko sklone invaziji patogena jer ih osobe jednostavno ne čiste onoliko koliko bi trebalo, odnosno više su koncentrirani na to da operu radne površine, kuhinjski pribor i naprimjer, ručke od ormarića.

Istraživanje naziva Cross-Contamination to Surfaces in Consumer Kitchens with MS2 as a Tracer Organism in Ground Turkey Patties objavljeno je u časopisu Journal of Food Protection.