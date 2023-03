U staklenim kuglicama na Mjesecu mogle bi biti milijarde tona vode

Naučnici su otkrili da bi Mjesec mogao skrivati ogromne količine vode u staklenim kuglicama razbacanim po svojoj površini. Zvuči kao radnja neke bajke? Možda, ali kada bismo prikupili sve te kuglice nastale nakon udara meteorida, mogli bismo u njima pronaći isto onoliko vode koliko je ima u ledu u blizini Mjesečevih polova - što znači da bi ih u budućnosti astronauti mogli sakupljati i iz njih ekstrahirati vodu.

Planetarni naučnik Mahesh Anand s Otvorenog univerziteta u Milton Kejnesu u Velikoj Britaniji i njegove kolege analizirali su uzorke koje je na Zemlju donijela kineska lunarna sonda Change 5 i u njima pronašli staklene kuglice, poznate kao lunarne sferule, koje nastaju u ekstremno vrućim uslovima tokom udara meteoroida u Mjesečevu površinu.

Milijarde tona vode

Nakon što su analizirali ove staklaste forme, otkrili su da sadrže vodu. A s obzirom na rasprostranjenost sferula, govorimo o puno vode - možda čak 297.6 milijardi tona. Ove mikroskopske staklene kuglice obično nastaju kada komadići svemirske stijene udare o površinu drugog objekta, pri čemu isparavaju minerali koji nakon hlađenja formiraju staklaste čestice promjera jedva nekoliko desetaka ili stotina mikrometara.

Svaka ova staklasta mini sfera može sadržavati do 2.000 mikrograma (0.002 grama) vode na gram mase. Naučnici su na temelju analize hidratacijskih potpisa primijetili da kuglice mogu akumulirati tu količinu vode u periodu od samo nekoliko godina. Sada ste se vjerovatno zapitali - prikupiti vodu od kuda?

Nije da se one nalaze usred nekog jezera na Mjesecu, već su dio regolita (zrnato-praškastog materijala koji prekriva čitav Mjesec). Odgovor je: sa Sunca, odnosno pomoću solarnih vjetrova, piše Science Alert.

Naime, novija su istraživanja pokazala da je određeni dio vode na površini Mjeseca nastao nakon što su njegovu površinu zasuli vodikovi ioni iz solarnog vjetra, reagirali s mineralnim oksidima i vezali se s kisikom. Posljedica ovog procesa je značajna količina vode koja bi se mogla skrivati u lunarnom regolitu na određenim geografskim širinama.

Koristan resurs na Mjesecu

I sada opet izgleda kao da smo se našli usred neke priče za djecu, zar ne? Voda na Mjesecu se skriva u staklenim kuglicama na njegovoj površini, a u njih ju je nasuo Sunčev vjetar. Koliko god to zvučalo bajkovito, radi se o jako zanimljivom istraživanju koje ukazuje na fascinantne procese koji se događaju u svemiru i koje bi moglo biti itekako korisno pri budućim misijama na naš prirodni satelit.

- Ako možete izvući vodu i koncentrirati je u značajnim količinama, na vama je kako ćete je iskoristiti - rekao je Anand, a prenosi The Guardian. Daljnji testovi na uzorcima su pokazali još jednu zanimljivu stvar - da voda "ulazi" i "izlazi" iz kuglica u periodu od nekoliko godina, potvrđujući aktivan hidrološki ciklus na Mjesecu.

- Studija pridonosi sve većem konsenzusu da je Mjesec bogatiji vodom nego što se dosad mislilo. Ovaj dodatni rezervoar Mjesečeve vode mogao bi se pokazati korisnim resursom u područjima koja su udaljena od polarnih naslaga leda. Ali, ne bismo trebali precijeniti količinu prisutne vode, koja iznosi najviše 130 ml po kubnom metru Mjesečevog tla - rekao je Ian Kraford (Crawford), profesor planetarne nauke i astrobiologije na Univerzitetu Birkbek, u Londonu.

Istraživanje naziva "A solar wind-derived water reservoir on the Moon hosted by impact glass beads" objavljeno je u časopisu Nature Geoscience.