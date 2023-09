Odštampani filet lososa stigao u markete: Veganska alternativa za ribu napravljena na 3D printeru

Odštampana alternativa za filet lososa, nazvana „filet – inspirirano lososom“, prodaje se u austrijskim prodavnicama, pa se smatra se prvom hranom nastalom na 3D štampačima koja je stigla do polica supermarketa, javio je IFLScience.

Kao i neke druge zamjene za meso, i ova zamjena za losos napravljena je od mikoproteina, koji se dobivaju od filamentoznih gljiva. Što se tiče nutrijenata, proizvod ima veliki broj vitamina, pa čak i omega-3 masne kiseline. Smatra se da ima i visok sadržaj proteina sa oko 9,5 grama na 100 grama proizvoda, mada je to upola manje nego što je sadržaj proteina u pravom mesu lososa.

Istraživači već godinama rade na razvoju 3D odštampane hrane i do sada su se pojavljivali razni odštampani proizvodi za ishranu, ali dosad to nije stiglo do industrijskog nivoa.

Meso iz epruvete

Različite kompanije već najmanje jednu deceniju rade na razvoju različitih tipova mesa iz laboratorija, neke kako bi smanjile zagađenje koje se proizvodi tokom poljoprivredne proizvodnje, druge kako bi napravile vegansku alternativu za pravo meso. Prva proba goveđeg burgera uzgojenog u laboratoriju organizirana je 5. avgusta 2013., a već od 2020. meso iz epruvete prodaje se u Singapuru i Izraelu, piše Telegraf.rs.