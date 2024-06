Meta otkrila za šta planira koristiti privatne fotografije i objave korisnika iz Evrope

Američka Meta, krovna kompanija Facebooka, potvrdila je da planira koristiti objave evropskih korisnika na toj društvenoj mreži za podučavanje generativne umjetne inteligencije.



- Slijedimo primjer drugih, uključujući Google i OpenAI koji su već koristili podatke Evropljana za obuku AI-ja - stoji u saopćenju.

Poslali više od dvije milijarde obavijesti

Sadržaj korisnika u Evropi bit će uključen u obuku od 26. juna. Meta planira trenirati svoj jezični model Llama na temelju sadržaja koji su građani u EU javno podijelili na platformama poput Instagrama i Facebooka, prenosi Poslovni dnevnik.

- Izgradnja te tehnologije nosi odgovornost razvoja najboljih praksi i odredbi koje će slijediti lokalne zakone i propise. U skladu s tom obvezom, konzultiramo se s našim glavnim evropskim regulatorom privatnosti, Irskom komisijom za zaštitu podataka, i uključili smo u našu obuku Metinog AI-ja njihove povratne informacije kako bi bila u skladu sa zakonima EU-a o privatnosti - navode.

Dodaju da su od 22. maja poslali više od dvije milijarde obavijesti korisnicima u Evropi o planiranoj upotrebi objava.

Hitno zaustaviti planove

Austrijsko udruženje NOYB, skraćenica za None of Your Business, zatražila je prošle sedmice od regulatora u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Grčkoj, Italiji, Irskoj, Nizozemskoj, Norveškoj, Poljskoj i Španiji da hitno zaustave planove Mete, naglasivši da bi kompanija trebala jasno od korisnika zatražiti privolu za upotrebu njihovog sadržaja.

Upozoravaju da će Meta moći koristiti objave i privatne fotografije korisnika i podatke o njihovoj aktivnosti na internetu te da je postupak uskraćivanja privole iznimno kompliciran.