Iz Mozille objavili plan kojim misle vratiti popularnost Firefoxa

Firefox, nekada vrlo popularan internet preglednik Mozille, danas drži tek oko četiri posto tržišta, dok je Chrome potpuno dominantan. Novi izvršni direktor kompanije, Anthony Enzor-DeMeo, najavio je planove za vraćanje povjerenja korisnika i povećanje udjela na tržištu, pri čemu će ključnu ulogu imati umjetna inteligencija.

Enzor-DeMeo želi od Mozille napraviti "najpouzdaniju softversku kompaniju na svijetu", naglašavajući da korisnici trebaju imati kontrolu nad svojim podacima u svijetu u kojem je tehnološka industrija gladna svih mogućih informacija.

- Podaci su, kako kaže izreka, nova nafta - istakao je, dodajući da se zahvaljujući njima kompanije bogate, dok korisnici osjećaju sve veći pritisak i praćenje. Mozilla planira promijeniti taj odnos.

Na službenom blogu Enzor-DeMeo je objasnio da korisnici danas žele softver koji je brz, moderan i iskren u vezi s tim što radi. "Ljudi žele razumjeti šta se događa i imati stvarne izbore", pojasnio je.

Poseban fokus bit će na umjetnoj inteligenciji, gdje će korisnici moći jednostavno uključivati ili isključivati AI opcije, što će biti glavno obilježje novog AI Firefoxa.

Pored modernizacije Firefoxa, kompanija planira proširenje portfelja proizvoda. Jedan od noviteta bit će "AI Windows", digitalni asistent za Firefox, koji će se u skladu s politikom transparentnosti moći jednostavno isključiti.