Prvi crnogorski satelit Luča poslao signal iz orbite

Satelit Luča uspješno je emitovao prvi signal iz orbite, saopćeno je iz organizacije Montenegro Space Research.

Iz kontrolne sobe potvrđeno je da je Luča bila prvi satelit koji se oglasio među čak 50 satelita sekundarnog tereta lansiranih u okviru ove međunarodne misije.

Glavni inženjer i operater satelita, Nikola Perović, potvrdio je da su svi sistemi stabilni i potpuno funkcionalni.

- Prijem prvog signala izazvao je snažne emocije i spontano slavlje u kontrolnoj sobi. Luča je živa. Crna Gora je u svemiru - poručili su iz Montenegro Space Researcha.

Ovaj historijski trenutak označava početak operativne misije satelita Luča u orbiti, ali i potvrđuje da su višegodišnji rad, znanje i vizija tima uspješno pretočeni u stvarnost. Prvi signal ne predstavlja samo tehnički uspjeh, već i snažan simbol ambicije male države koja je napravila veliki tehnološki iskorak.

Iz organizacije najavljuju da će više detalja o narednim fazama misije biti saopšteno u narednim danima.