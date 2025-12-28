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HISTORIJSKI ISKORAK

Prvi crnogorski satelit lansiran u svemir

Satelit je u orbitu ponijela raketa Sojuz, jedan od najpoznatijih i najpouzdanijih nosača u historiji svjetske svemirske industrije

Prvi crnogorski satelit lansiran u svemir. MSR

M. Až.

28.12.2025

Prvi crnogorski satelit Luča uspješno je lansiran u svemir s kosmodroma Vostočni, čime je Crna Gora napravila historijski iskorak u oblasti svemirskih tehnologija. Satelit je u orbitu ponijela raketa Sojuz, jedan od najpoznatijih i najpouzdanijih nosača u historiji svjetske svemirske industrije.

Nakon uspješnog lansiranja, iz organizacije MNE Space Research saopćili su da započinju novo poglavlje razvoja, koje podrazumijeva rad na dizajnu i proizvodnji prve crnogorske rakete. Taj projekat, kako ističu, predstavljao bi najveći tehnološki iskorak u modernoj historiji Crne Gore.

Ideja o prvom crnogorskom satelitu započela je kao vizija troje entuzijasta – Nikole Perovića, Filipa Jovićevića i Nine Drakulić – koji su pokrenuli inicijativu da Crna Gora po prvi put dobije vlastiti objekat u svemiru.

- Danas želimo uputiti iskrenu zahvalnost svima koji su bili dio ovog puta – onima koji su vjerovali od samog početka, onima koji su pružili podršku u najtežim trenucima, kao i svima koji su i dalje aktivno uključeni u ovaj projekat - poručili su iz MNE Space Researcha.

# CRNA GORA
# SATELIT
# MONTENEGRO SPACE RESEARCH
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