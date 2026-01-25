Pokrenuta istraga zbog WhatsAppa

Britanski regulator za komunikacije Ofcom pokrenuo je istragu protiv Mete zbog informacija koje je dostavila o servisu WhatsApp tokom jedne od analiza tržišta.

Ofcom je prošle godine proveo analizu veleprodajnog tržišta poslovnih masovnih SMS poruka, koje se često koriste za usluge poput podsjetnika za sastanke i obavještenja o isporuci paketa, prenosi Reuters.

Prema saopćenju regulatora, dostupni dokazi ukazuju da informacije koje je Meta dostavila kao odgovor na zahtjeve regulatora u vezi sa aplikacijom WhatsApp možda nisu bile potpune i tačne.

Podsjetimo, WhatsApp bi uskoro mogao biti pod strožim nadzorom, ali i izložen potencijalnim kaznama u okviru Zakona o digitalnim uslugama Evropske unije.

Razlog za to je činjenica da je WhatsApp Channels, funkcija za emitovanje poruka, u prvoj polovini 2025. godine dostigao oko 51,7 miliona prosječnih mjesečno aktivnih korisnika u Evropskoj uniji, čime je premašen prag od 45 miliona korisnika koji aktivira primjenu DSA pravila, prenosi Reuters.

Prema definiciji Evropske komisije, platforma dobija status „vrlo velike online platforme“ kada ima 45 miliona ili više mjesečnih korisnika.

Nakon toga, usluga podleže svim obavezama propisanim DSA regulativom, naročito onima koje se odnose na uklanjanje ilegalnog ili štetnog sadržaja. U slučaju nepoštivanja pravila, kompanije poput Mete mogu biti kažnjene novčanim kaznama do šest posto svog globalnog godišnjeg prihoda.