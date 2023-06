NASA: Električni avion X-57 nikada neće poletjeti

Američka svemirska agencija NASA saopćila je da je odustala od svog eksperimentalnog električnog aviona X-57, a kao razlog je navela rizik od kvara njegovog pogonskog sistema koji bi ugrozio ljude.

Prvobitni planovi

NASA je na konferenciji za medije saopćila da njen električni avion X-57 nikada neće poletjeti jer su rizik i briga o sigurnosti nerješiv problem s obzirom na vrijeme i budžet predviđen za projekt. Program X-57 je ugašen prije nego je letjelica uopće poletjela.

Agencija se ranije nadala da će letjelica, koju su trebali pokretati električni motori napajani baterijama, poletjeti tokom ove godine. Prvobitni planovi su predviđali da avion ima desetak propelera, no NASA je taj broj smanjila i odabrala formu pod nazivom Modification 2. Ova verzija je zamišljena sa samo dva propelera, po jedan na oba krila, no sada je poznato da ni ovaj avion neće poletjeti.

- Nažalost, nedavno smo otkrili rizik od kvara pogonskog sistema za koji smo utvrdili da predstavlja neprihvatljivu opasnost po sigurnost pilota, ali i osoblja na zemlji. Smanjenje tog rizika odvelo bi projekt daleko od planiranog završetka na kraju ove fiskalne godine, tako da je NASA odlučila da okonča projekt - izjavio je Bradley Flick, direktor NASA-inog Centra Armstrong za istraživanje letova.

Mehanički kvar

Problema je bilo i ranije, tranzistorski moduli u električnim inverterima su često otkazivali i "eksplodirali" tokom testiranja, ali je taj problem riješen. Međutim, do otkazivanja projekta je doveo problem s motorima koji pokreću propelere, a to je potencijalni mehanički kvar pod opterećenjem leta. Napredak u rješenju je napravljen, no proces za implementaciju bi trajao predugo.

Iz NASA-e su istakli da su i dalje ponosni na svoj doprinos široj industriji, jer privatne kompanije nastavljaju raditi na električnim letjelicama. NASA ima još dva programa X-aviona u izradi, a ova oznaka znači da je avion eksperimentalan i namijenjen istraživanju.

To je X-59 koji bi trebao poletjeti ove godine i demonstrirati supersonični let koji je tiši nego ikad ranije, a drugi je novi X-66A pod nazivom Sustainable Flight Demonstrator, koji bi trebao poletjeti 2028. godine.