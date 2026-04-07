Legenda akcije slavi 72. rođendan

Džeki Čen (Jackie Chan) danas slavi 72. rođendan, a iza njega je karijera koja ga je svrstala među najprepoznatljivije akcijske glumce svih vremena. Rođen kao Čan Kong-sang 7. aprila 1954. godine u Hong Kongu, svoj put ka slavi započeo je veoma rano, trenirajući borilačke vještine i glumu još kao dječak.

Svjetsku popularnost stekao je zahvaljujući jedinstvenom spoju akcionih scena, borilačkih vještina i komedije. Ono po čemu se posebno izdvajao bila je spremnost da sam izvodi opasne kaskaderske scene, bez pomoći dublera. Tokom karijere zadobio je brojne povrede, ali ga to nikada nije spriječilo da nastavi snimati zahtjevne scene koje su publiku širom svijeta ostavljale bez daha.

Filmovi poput “Drunken Master”, “Police Story” i kasnije holivudski hitovi kao što je “Rush Hour” učvrstili su njegov status globalne zvijezde. Njegov stil, koji kombinuje humor i akciju, postao je njegov zaštitni znak i inspiracija brojnim generacijama glumaca.

Iako je ostvario ogroman uspjeh na filmskom platnu, njegov privatni život često je bio predmet medijskih napisa i kontroverzi. Uprkos tome, Čen je ostao fokusiran na svoju karijeru i humanitarni rad. Poznat je po velikim donacijama i angažmanu u brojnim dobrotvornim projektima, posebno u Aziji.

Tokom decenija rada osvojio je brojne nagrade, uključujući i počasnog Oscara za doprinos filmskoj industriji. Njegov uticaj daleko nadilazi film smatra se kulturnim simbolom i ambasadorom kineske kinematografije u svijetu.

Danas, iako u poznim godinama, i dalje je aktivan u filmskoj industriji. Njegova energija i posvećenost poslu ostaju impresivni, a publika ga i dalje rado gleda na velikom platnu.

Rođendan Džekija Čena prilika je da se podsjetimo na njegov izuzetan doprinos filmu, ali i na činjenicu da je riječ o umjetniku koji je pomjerio granice akcijskog žanra i ostavio neizbrisiv trag u historiji svjetske kinematografije.