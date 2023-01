Srđan Vuletić otvoreno za "Avaz": Više faktora je utjecalo na moju pauzu

- Vjerovali ili ne, ja sam koncept i prve ruke epizoda scenarija “Tendera” napisao prije više od deset godina. Činjenica da je ovaj projekat sada, nakon toliko vremena, zaživio na pravi način govori da se neke stvari u našem društvu ne miču s mrtve tačke, ali, s druge strane, govori i da su se napokon pojavile neke nove pozitivne produkcijske okolnosti kroz projekat “BH Telecoma” koji se zove ?BHContentLab”. Jednostavno, nije postojala platforma koja može iznijeti ovaj projekat sve do pojave “BHContentLaba”. I jasno je da ovaj projekat nije izuzetak u tom pogledu, jer desetine projekata prijavljenih na poziv “BH Telecoma” samo su potvrda da je ova inicijativa pun pogodak i da su mnogi projekti čekali na pokretanje ovakve inicijative - kazao nam je Vuletić.

- Više faktora je uticalo na tu pauzu, ako je uopšte možemo nazvati pauzom. Jer za vrijeme te pauze sam ja napisao i započeo niz projekata koji sada polako, jedan po jedan, ulaze u realizaciju ili, evo, već počinju s emitovanjem. U svakom slučaju sada je aktuelan sitcom “Tender”, to jest prva sezona ove serije koja ima 24 epizode. Uskoro ćemo malo više pričati o projektu “Frust”, serije čiji sam kokreator zajedno s Gaborom Kriglerom, mađarskim kolegom, u produkciji kompanije “Firefly Beograd”, koja je producirala već mnoge uspješne serije. Osim toga, tu je i projekat ”Preuzimanje“, mini serija oko koje već vodim pregovore s izuzetno ozbiljnim igračima u ovom poslu. Uskoro krećem u snimanje i dva dugometražna filma, ali o tom-potom. Jedan sam više puta najavljivao pa se nije desilo, tako da sad neću da to ureknem. U svakom slučaju, ti koji vole moje radove će imati šta da gledaju i nek’ se ne brinu, a i ovi drugi nek’ se ne brinu.

- Kad sam prezentirao seriju “BH Telecomu”, rekao sam im da su ključne riječi vezane za naš projekat – otklon, pomak, zaokret. Dakle, željeli smo napraviti otklon, pomak od recentne produkcije sitcoma u cijeloj regiji, i to na svakom nivou. Pomak u temama, u načinu snimanja, u glumi, muzici, bukvalno svim elementima serije. U tom smislu htjeli smo da materijalizujemo taj pomak uvođenjem novih, svježih lica, svježih energija u ovaj projekat. “Tender” je pun novih nadolazećih talenata, kako ispred tako i iza kamere - rekao je Vuletić.

Profesionalac, kakav Vuletić i jeste, nije želio zaobići kolege koji su radili s njim na pisanju scenarija – Edina Krehića i Mirzu Hodžića, za koje kaže da su najduže uz njega i da su bili “pivotalni, od procesa odabira tema, formiranja glavnih likova, pa sve do pisanja samih epizoda”.

Serija je počela s prikazivanjem i u Crnoj Gori, a moguće je da će i u drugim komšijskim državama.

- Izuzetno mi je drago što je “Tender” prva serija “BHContentLaba” koja izlazi van granica BiH upravo zbog toga što će šira regija moći da upozna novo lice bh. kinematografije kroz upoznavanje novih talenata iz raznih sfera našeg posla. Dakle, nema tu lica koja se podrazumijevaju za našu produkciju, niti bilo čega drugog što se podrazumijeva kad se kaže bh. film ili bh. serija - iskren je Vuletić.

Odlazimo od stereotipa

- Bosanski humor je širok pojam i zaista svašta ide pod tu kapu. Ono što mi želimo sa serijom “Tender” jeste da malo raširimo tu kapu i da sve iznenadimo našim humorom, našim likovima, našim pričama i načinom pričanja tih priča. Jedan od naših najjačih aduta je da u našoj seriji nema vulgarnosti, psovki, nema ponižavajućeg humora koji je preplavio regiju u posljednjih 20 godina. Naši likovi su likovi sposobni da artikulišu svoje probleme, ali ne da ih riješe. Totalno odlazimo od stereotipa o Bosancima i Hercegovcima kao o ljudima koji samo nešto mumljaju, a, ako progovore, ne znaju reći ni prostoproširenu rečenicu. Serija “Tender” će zauvijek promijeniti te stereotipe o svima nama, bez obzira na to iz kojeg naroda dolazimo - kazao je Vuletić.

Moja vizija

- Prvi put sam povjerovao da smo na tragu nečeg dobrog kada su mi Davor Pušić, vlasnik FIST produkcije, te Ivana Vasilina i Vanja Pušić, direktori produkcije, nakon pročitanog dosjea serije “Tender”, rekli da misle da je projekat dobar i da možemo “gurati“ više sezona. Pomislio sam, ako iko u regiji zna procijeniti da li je neki sitcom dobar, onda su to ljudi iz FIST-a koji imaju toliko uspješnica iza sebe. Ono gdje su me potpuno kupili bilo je to što su pristali na moju viziju uvođenja ogromnog broja mladih ljudi koji, kao ni ja, u tom trenutku, nemaju nikakvog iskustva u radu na sitcomima - rekao je Vuletić.

Ekipa mladih zvijezda

- Zaista mi je drago što će u ovoj seriji zasjati glumačke zvijezde, kako glumaca koji dosad nisu dobivali dovoljno prostora, kao što su Aida Bukva, Tarik Džinić, Robert Krajinović, Branko Janković, Edin Avdagić, Vanesa Glođo, Semir Krivić, Mario Drmać, tako i onih koji su dosad nepoznati široj javnosti – Anja Kraljević, Dražen Pavlović, Igor Skvarica, Anđela Kusić, Nadin Mičić, Dino Sarija, Rijad Gvozden, Aneta Grabovac i mnogi, mnogi drugi.

Također, važno je reći da režiju potpisuju mladi, talentovani, nadolazeći reditelji i rediteljice – Neven Samardžić, Amra Mehić i Alen Šimić, a direktor fotografije s kojim sam postavio vizuelni identitet “Tendera” je izuzetno talentovani Amel Đikoli - istakao je Vuletić.