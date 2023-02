Dodjela nagrada BAFTA: Tumač znakovnog jezika proglasio pogrešnu glumicu

Međutim, kako su naveli iz organizacije BAFTA-e, tumač znakovnog jezika, koji je davao glas za publiku u Royal Festival Hallu u Londonu mislio je da je glumac umjesto Keri Kondon potpisao glumicu Keri Muligan. Jedan od predstavnika BAFTA-e rekao je da trenutak neće biti pušten u finalnom prijenosu na BBC One.

Nakon što je Muligan, koja je bila u utrci za nagradu za svoju izvedbu u filmu "She Said" izašla na pozornicu, Kondonino ime je pročitano i glumci su bili svjesni ove greške. Greška je na kraju ispravljena i Kondon je kući odnijela nagradu za svoju izvedbu u filmu "The Banshees of Inisherin". Glumica nije htjela spominjati incident.