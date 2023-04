Oskarovac Rasel Krou ekskluzivno za "Avaz": Nevjerovatno sam sujevjeran

- Bez sumnje, on je čovjek duboke vjere, ali i vrlo definitivno, svoj čovjek. Odlučan je da bude otvoren i direktan; ne plaši se promašaja čovječanstva. On prihvata sve mane i posebne aspekte ponašanja ljudi. Taj jednostavan nivo iskrenosti zasnovane na osjećaju pomaže mu da radi svoj posao – kazao je Krou.

- To je bilo nešto što nisam uradio, žanr kojeg se nikada nisam dotakao. Da budem iskren, ne volim baš strašne filmove. Ne daju mi da zaspim. Nevjerovatno sam sujevjeran. Krećući se u ovakvim krugovima u kojima istražujete situacije s kojima se likovi suočavaju... Za mene to nije baš ugodno. Naravno, oko nas se dešavalo mnogo neobičnih stvari, ali držite ravnotežu i gledate na njih kao na slučajnost, inače ćete se malo izluditi – iskren je Krou.

- Ono što me je zainteresiralo je činjenica da je to pravi posao i ovaj konkretan čovjek ne samo da ga je radio tako dugo, već je dokumentirao stvari koje je iskusio u brojnim knjigama. Uživam u odgovornosti da igram prave ljude. Uradio sam to nekoliko puta. Postoji dodatna odgovornost kada glumite nekog stvarnog, da pokušate da prenesete suštinu te osobe - istakao je Krou.

Krou je zaronio u istraživanje, skupljajući sav materijal koji je mogao o Amortu kako bi razumio svećenikovu službu i šta je to što ga je tjeralo da istraje. Otputovao je u Rim, gdje je proveo sedmicu susrećući se s ljudima iz Vatikana koji su poznavali papinog egzorcistu. Za sve glasine o tajanstvenoj Crkvi, Krou kaže:

- Moram reći da je Crkva bila vrlo otvorena. Dobili smo neke ekstremne privilegije od nadležnih u Vatikanu.

Krou kaže da su mu Amortove kolege i prijatelji iz Vatikana rekli da egzorcista „nikada nije imao nesuglasica ni s kim i da je uvijek slijedio liniju crkve“, dok je istovremeno, napominje glumac, „otac Amort rekao neke vrlo kontroverzne stvari u svoje vrijeme. Dao je neke vrlo snažne izjave, u različitim vremenskim periodima, o svojim uvjerenjima – koja nisu uvijek bila 100 posto u skladu s Crkvom.”

- Imao je određeno, posebno nepoštovanje stvari koje sam pokušao da unesem u film. On je individua, a ne osoba koja igra po pravilima. Pa, on vozi skuter Lambretta – uzbuđeno je istaknuo oskarovac.

Rasel Krou je pozdravio priliku da ponovo posjeti Rim, gdje je smješten njegov blockbuster film “Gladijator”.

- Veoma sam sretan što imam takav odnos s gradom Rimom. Ljudi u Rimu su uvijek bili velikodušni i ljubazni prema meni. Imao sam stotine razgovora svaki dan kada sam bio u Rimu – kazao nam je Krou.

Otkriven nam je i jedan poseban detalj iz ovog filma. Naime, kada je Krou saznao da je Amort porijeklom iz Modene - kuće Ferrarija - svom je kostimu dodao Ferrari crvene čarape.

Od bestselera do filma

Jedinstvena iskrenost oca Amorta, smisao za humor i uvid u najtajnovitije rituale Crkve učinili su njegova dva memoara, “Egzorcist priča svoju priču” i “Egzorcist: Više priča”, u bestselere. Producent Majkl Patrik Kačmarek (Michael Patrick Kaczmarek) uspio je dobiti prava na ova djela prije nego što je otac Amort preminuo 2016. godine. Prije toga, sve koji su mu ponudili da snimaju prema njegovim knjigama, odbio je.

Najveća scenografija

U filmu, Amortovo zaduženje je da izbaci demonsku opsjednutost dječaka po imenu Henri (Henry). Za ulogu, filmaši su odabrali 12-godišnjeg Pitera Desuzu (Peter DeSouza-Feighoney).

Ostvarenje je snimano u Rimu i u Irskoj.

- Pronašli smo nevjerovatnu, staru arhitekturu, gdje smo napravili neke od najvećih scenografija u kojima sam učestvovao – kazao je oskarovac.

Čistoća vjere

- Gabrijel Amort je imao čistoću vjere koja mu je dala nivo smjelosti i hrabrosti da obavi posao. To je veoma mračna potraga - puno se bavite ljudima koji duboko pate. Većini je bila potrebna psihološka pomoć - a on je oko 98 posto svojih slučajeva upućivao medicinskim stručnjacima. Vjerovao je da je vrlo malo slučajeva zapravo demonsko zaposjedanje. Ali to je značilo da kada je naišao na nešto što je bilo neobjašnjivo, mogao je to i prepoznati – kazao je Krou.

Osim Kroua, glavne uloge tumače Danijel Zovato, Aleks Eso (Alex Essoe) i Franko Nero, dok režiju potpisuje Džulijus Ejveri (Julius Avery).