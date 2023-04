Ekskluzivni intervju oskarovca Nikolasa Kejdža za "Avaz": Volim sve što potiče moju maštu

- Da, Drakula je lik koji je mnogo puta rađen. Uspomene koje imam sežu u vrijeme kada sam imao četiri ili pet godina, kada je moj otac puštao crno-bijele nijeme filmove, a jedan od njih je bio “Nosferatu” s Maksom Šrekom (Max Schreck). I da vam kažem nešto, kada vidite taj film tako mladi, dok on svojim očima i prstima radi te ludosti, to ostavlja neizbrisiv utisak. Ne nestaje! Dakle, u “Renfield” sam želio da unesem malo svog uvažavanja efekta koji je Šrekov nastup imao na mene, a također i na mog oca - koji je govorio srednjoatlantskim naglaskom i bio je nevjerovatno inteligentan, uvijek znajući da je najpametniji čovjek od svih u sobi u koju je ušao. Onda sam pomislio: „Hajde da ovo malo otvorimo i pogledamo neke od sjajnih ženskih predstava za koje mislim da bi mogle biti primjenjive na ovu verziju Drakule. Posebno sam razmišljao o odnosu koji je lik En Bankroft (Anne Bancroft) imao s Dastinom Hofmanom (Dustin Hoffman) u “Diplomcu”. Tako je njen glas počeo da mi pada na pamet, što me vrlo raduje. Također vjerujem da je nastup Gerija Oldmena (Gary Oldman) bio nokaut jer je donio ranjivost, a nadamo se da će toga biti malo i ovdje, iako je ovo više komedija.

- Moja prva reakcija kada sam ovo pročitao bila je da je hrabro i jedinstveno. “Renfield” je originalan i to je poput studije o toksičnim vezama koje tako često viđamo. Mislio sam da je smiješno, ali i potresno. Ovdje je tanka linija između tragedije i komedije s ranjivim pristupom Nikolasa Holta liku Renfilda (Renfield). Dakle, to je pažljiv ton koji Kris Mekej (Chris McKay) udara i nešto poput čina balansiranja.

Kako biste opisali izgled svog lika?

- Prije svega, tu je sjajan tim. Džuls Holdren (Jules) iz odjela za kosu je dizajnirao zaista nešto lijepo s Kristofer Li “lookom” iz 60-tih, a šminka Kristin Tinslij (Christien Tinsley) donijela je nešto što je uvjerljivo i neobično stvarno i magično u isto vrijeme. Nadajmo se da će se ova dva elementa, vanjski i unutrašnji, sudariti na takav način da će rezultirati Drakulom za pamćenje. Na početku našeg filma Drakula je užasno izobličen, pa se podmlađuje kroz ispijanje krvi; ali to je dug, mukotrpan i odvratan proces koji počinje najgrotesknijim izgledom da bi se potom polako uvukao u lik koji vidimo kasnije. U tom smislu uvijek razmišljam o Džonu Hurtu (John) i njegovom nevjerovatnom nastupu u ulozi “Čovjeka slona”, gdje još dobivate puno emocija iz samog govora tijela, iz očiju i glasa.

Čar u krvi

Jeste li oduvijek bili fan horor žanra, a posebno Drakule?

- Uživam u carstvu horora jer volim sve što potiče moju maštu, a filmovi o Drakuli i vampirima su divni za tu svrhu. Dakle, oduvijek sam bio fan, a posebno “Hammer Horror” filmova. Gotovo da postoji čar u toj krvi koja ne izgleda sasvim stvarno. Ne volim besplatne slasher filmove i mislim da je ukus Krisa Mekeja nasilniji od mog, ali, opet, on to radi na komičan način. Dakle, to je kao uber nasilje koje ide u takvu zonu u kojoj ne možete da ne budete šokirani, kao što se dogodilo s Kronenbergom (David Cronenberg, op. a.) i “Kontrolorima”. Mislim da Kris to donosi ovdje.

Kako gledate na odnos Drakule i Renfilda u ovom filmu?

- To je toksična veza, s fizičkim i verbalnim zlostavljanjem. To je jedna od onih stvari u kojima takozvani gospodar i takozvani sluga imaju odnos ljubavi i mržnje iz kojeg ne mogu izaći. Ovdje ga primjenjujemo na natprirodnu horor komediju, ali sama tematika nije smiješna. Zapravo, to je prilično strašno i uznemirujuće, iako je u osnovi i jedna vrsta ljubavi, ali postoje trenuci kada je to samo zlostavljanje. Istražujemo mračnu stranu međuljudskih odnosa, koju nije lako preuzeti i dati zaokret komedije. Zeznuto je to.