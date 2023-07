Kevin Spejsi svjedočio na sudu: Nisam zlostavljao muškarce, ja sam veliki zavodnik

U Londonu je prošle sedmice nastavljeno suđenje Kevinu Spejsiju (Spacey), a slavni glumac je u četvrtak svojim svjedočenjem šokirao javnost.

Nakon što je jedan od četiri muškarca, koji su ga tužili za seksualno zlostavljanje, pred sudom izjavio da ga je glumac neprimjereno dirao, Spejsi je odlučio odgovoriti na tu optužbu.

"Bio je zabavan i šarmantan"

- Bio je zabavan i šarmantan. Krenuli smo sa zavođenjem, a pretpostavljam da sam ja prvi napravio korak. Počeo sam ga dodirivati na romantičnije i intimnije načine. Ja sam veliki zavodnik - izjavio je Spejsi.

Glumac tvrdi da su on i neidentificirani muškarac sporazumno bili zajedno, a onda detaljno opisao kako se odnos navodno razvijao. Rekao je da nije došlo do intimnijih odnosa jer mu je muškarac jasno rekao da to ne želi i on je to ispoštovao.



Seksualni predator

Spejsi je rekao da se njemu taj muškarac mnogo sviđa, ali muškarac koji ga tuži nazvao ga je seksualnim predatorom.

Podsjećamo, ovom slavnom glumcu krajem juna počelo je suđenje za optužbe o seksualnim prijestupima počinjenim protiv četvorice muškaraca koji su se navodno dogodili između 2001. i 2013. godine.