SFF: 35 svjetskih i 4 internacionalne premijere u BH Film programu

Ovogodišnji program BH Film, čiji je nosilac Udruženje filmskih radnika u FBiH, u svom sedamnaestom izdanju donosi 64 naslova. Ove godine, u okviru 29. Sarajevo Film Festivala u sklopu programa bit će prikazano: 8 dugometražnih igranih filmova, 1 omnibus, 14 dugometražnih dokumentarnih filmova, 30 kratkih igranih i dokumentarnih filmova i 11 studentskih filmova.

Najbolji bosanskohercegovački studentski filmovi

Okosnicu programa već dvanaestu godinu zaredom čini studentski takmičarski program koji okuplja filmove studenata bosanskohercegovačkih filmskih akademija i fakulteta. Ove godine, za tri zvanične nagrade (Najbolji studentski film, Specijalno priznanje žirija i Specijalna pomen), takmiči se 11 filmova studenata Akademije umjetnosti iz Banja Luke, Akademije scenskih umjetnosti Sarajevo, Sarajevo Film Academy, Fakulteta dramskih i filmskih umjetnosti iz Bijeljine te Akademije likovnih umjetnosti iz Širokog Brijega. O tome koji su najbolji bosanskohercegovački studentski filmovi odlučit će kostimografkinja Lena Samardžić, reditelj Alen Šimić i dramaturg i scenarist Dario Bevanda.

Ovogodišnji program će ukupno predstaviti 35 svjetskih, 4 međunarodne i 3 regionalne premijere.

BH Film je program koji za cilj ima promociju bosanskohercegovačkog filma, a svake godine se dokazuje kao važna i neizostavna platforma za bh. autore bez obzira gdje žive i rade.

Kompletan program

KOMPLETAN PROGRAM BH FILM 2023:

DUGOMETRAŽNI IGRANI FILMOVI

AMANET, Mirza Begović, Bosna i Hercegovina, 2022, 91 min.

BOSANSKI LONAC, Pavo Marinković, Hrvatska, Austrija, Bosna i Hercegovina, 2023, 103 min

EKSKURZIJA, Una Gunjak, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Srbija, Francuska, Norveška, Katar, 2023, 91 min.

NAJSRETNIJI ČOVJEK NA SVIJETU, Teona Strugar Mitevska, Sjeverna Makedonija, Belgija, Slovenija, Danska, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, 2022, 95 min.

PRAZNIK PRAZNINE, Jasmin Duraković, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, 2021, 100 min.

SIRIN, Senad Šahmanović, Crna Gora, Hrvatska, Albanija, Kosovo, Bosnia and Herzegovina, 2022, 85 min.

SMRT DJEVOJČICE SA ŽIGICAMA, Goran Kulenović, Hrvatska, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, 2023, 114 min.

SOK OD VIŠNJE, Mersiha Husagić, Bosna i Hercegovina, Njemačka, Francuska, 2023, 88 min.

OMNIBUS: ŠTA TEBI ZNAČI BIH /WHAT DOES BOSNIA AND HERZEGOVINA MEAN TO YOU, Anvar Nijemčević, Mina Vavan, Isidora Ratković, Ilija Pujić, Bosna i Hercegovina, 2023, 71 min.

DOKUMENTARNI FILMOVI

BOMBA, Arian Berberović, Denis Berberović, SAD, Bosna i Hercegovina, 2023, 32 min.

DE RIVERA, Luka Vlaho, Bosna i Hercegovina, 2023, 22 min.

DEZERTERI, Damir Markovina, Hrvatska, 2022, 45 min.

DNK DOSTOJANSTVA, Jan Baumgartner, Švicarska, 2022, 60 min.

EKSPEDICIJA NA 3 RIJEKE, Irfan Alijagić, Ervin Duratović, Bosna i Hercegovina, 2022, 51 min.

EXILÉ CHEZ MOI, Maja Ombašić, Kanada, 2022, 16 min.

GUTAČ NULA, Mili Đukić, Goran Stojkić, Bosna i Hercegovina, 2023, 31 min.

HOPE HOTEL PHANTOM, Bojan Stojčić, Bosna i Hercegovina, 2023, 22 min.

IZ BOSNE S LJUBAVLJU, Benjamin Jung, Francuska, Bosna i Hercegovina, 2023, 52 min.

JOCO I NIJAZ IDU U PEKING, Zoran Kubura, Bojan Hadžiabdić, Bosna i Hercegovina, 2023, 42 min.

KINO NA DNU JEZERA, Vita Soul Wilmering, Holandija, 2023, 25 min.

KIŠA PADA NA UBEHARALO DRVO, Saidin Salkić, Australija, 2022, 61 min.

LOPTE, Gorana Jovanović, Serbia, Slovenija, 2022, 23 min.

MAJIN PREKINUTI LET, Anesa Hanjalić, Bosna i Hercegovina, 2023, 48 min.

MIA SAN MIA, Sabahet Džafica, Bosna i Hercegovina, 2023, 53 min.

MOJA KUĆA, Deniz Čelebić, Bosna i Hercegovina, Turska, 2023, 60 min.

ONCE AN ALIEN, Semâ Bekirović, Holandija, 2023, 82 min.

POLJUBITE BUDUĆNOST, Nenad Čičin-Šain, SAD, Irska, 2023, 103 min.

PRAZNINE, Anela Križanac, Bosna i Hercegovina, 2022, 61 min.

RITAM ŽIVOTA, Dejan Škipina, Bosna i Hercegovina, 2023, 16 min.

SJEĆANJE NA BUDUĆNOST, Havvanur Korkut, Turska, Bosna i Hercegovina, 2023, 49 min.

SONJA, Sanela Prašović Gadžo, Bosna i Hercegovina, 2023, 61 min.

SUVENIRI RATA, Georg Zeller, Italija, 2023, 76 min.

ŠUTNJA RAZUMA, Kumjana Novakova, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, 2023, 63 min.

TRAŽEĆI PRAVDU, Ado Hasanović, Bosna i Hercegovina, Holandija, 2023, 23 min.

VELIKA RAZA, Vedad Hodžić, Medina Šehić, Bosna i Hercegovina, 2023, 83 min.

VIDIŠ LI OVAJ GRAD…, Admir Beganović, Bosna i Hercegovina, USA, 2023, 70 min.

ZA AJLIN, Esma Sarić, Bosna i Hercegovina, 2023, 21 min.

ZAGRLJAJ, Miroslav Mandić, Slovenija, Hrvatska, 2023, 14 min.

ZELENA DRINA CRVENA ZEMLJA, Friend of Nitz / Thomas Schopp, Njemačka, 2022, 6 min.

ŽENA KOJA ZAUSTAVLJA VJETAR, Vesna Marić, Bosna i Hercegovina, 2023, 26 min.

ŽIVOT S MINAMA, Helmut Schwarz, Austrija, Bosna i Hercegovina, 2022, 28 min.

KRATKI FILMOVI

(X-MEN), Sead Vegara, Bosna i Hercegovina, 2022, 13 min.

CRVENE BERMUDE, Saša Peševski, Bosna i Hercegovina, 2023, 9 min

LOVE YOU FOREVER, Ismar Vejzović, Bosna i Hercegovina, Holandija, 2023, 5 min.

NADA, Pero Petrušić, Bosna i Hercegovina, 2022, 10 min.

OKEAN BEZ DNA, Amna Hadžić, Slovenija, SAD, UAE, 2023, 10 min.

OTPAD, Isam Karahasanović, Njemačka, 2022, 14 min.

PUSTITE DA BUDEMO, Sanjin Arnautović, Radoš Jovanović, Bosna i Hercegovina, SAD, Njemačka, Poljska, 2022, 10 min.

RIJEČI, Advan Košarić, Bosna i Hercegovina, 2023, 7 min.

SARAJEVO OVERDRIVE, Adnan Hrustemović, Bosna i Hercegovina, 2023, 22 min.

SRCE OD KAMENA, Tina Kalinić, Bosna i Hercegovina, 2023, 15 min.

SVJEDOK, Alen Šimić, Bosna i Hercegovina, 2022, 15 min.

VIJEĆNICA, Nicholas F. Callaway, Španija, Bosna i Hercegovina, Francuska, 2022, 7 min.

STUDENTSKI FILMOVI

BAGGIO, Vuk Rađen, Bosna i Hercegovina, 2023, 18 min.

DOM KULTURE, Vuk Pijetlović, Bosna i Hercegovina, 2023, 16 min.

GUGUTO MEMETO, Branislav Stošić, Bosna i Hercegovina, 2023, 18 min.

KUDA IDU IZGUBLJENE MAČKE?,Amar Komić, Bosna i Hercegovina, 2023, 22 min.

MLADA, Amar Komić, Bosna i Hercegovina, 2023, 14 min.

MRTVI ČVOR, Ismira Mašić, Bosna i Hercegovina, 2023, 15 min.

NOĆ OD SREBRA I ZLATA, Zdravko Terkeš, Bosna i Hercegovina, 2023, 11 min.

OČEVINA, Stefan Tomić, Bosna i Hercegovina, 2022, 16 min.

POSLEDNJI ČIN, Una Bojić, Bosna i Hercegovina, Serbia, 2023, 20 min.

TOLIKO VODE BLIZU KUĆE, llija Pujić, Bosna i Hercegovina, 2023, 30 min.

TREND, Emina Zubčević, Bosna i Hercegovina, 2023, 17 min.

29. Sarajevo Film Festival bit će održan od 11. do 18. augusta 2023. godine.