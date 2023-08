Poznat termin konferencije za medije filma "Kiss The Future" koji otvara SFF

Press projekcija filma POLJUBITE BUDUĆNOST Nenada Čičina-Šaina bit će održana u petak, 11. augusta u 9:30 sati u Narodnom pozorištu Sarajevo.

Producenti filma POLJUBITE BUDUĆNOST su Matt Damon i Ben Affleck za Pearl Street Films i Sarah Anthony za Good Wolves Production. Izvršni producenti filma su Drew Vinton, Madison Ainsley, Alan Moloney, Jennifer Pitcher, Nenad Čičin-Šain i Bill S. Carter. Film je financirao FIFTH SEASON i savjetovao filmski tim.

Distributeri za Sjevernu Ameriku bili su FIFTH SEASON i WME, dok je distribuciju za ostatak svijeta preuzela FIFTH SEASON. POLJUBITE BUDUĆNOST su producirali FIFTH SEASON, Pearl Street Films i In Cahoots Production.

Ova neizbježno aktuelna priča o sarajevskom otporu tokom opsade grada 1990-ih prati gradsku alternativnu scenu, koja je koristila muziku i umjetnost kako bi izazvala promjene i privukla svjetsku pažnju, a poslijeratni koncert grupe U2 bio je proslava teško osvojene pobjede grada nad nacionalizmom.



Američki humanitarac

POLJUBITE BUDUĆNOST opisuje iskustva ove izuzetne zajednice, koja je nastavila raditi, stvarati i živjeti u gradu tokom cijele opsade. Kako blokada traje godinama, življenje postaje čin odbrane, a rock i punk muzika inspirišu i odvlače pažnju od svakodnevnog užasa granata i snajpera.

Bill Carter bio je američki humanitarac koji je živio u Sarajevu, i inspirisan lokalnim otporom, obratio se jednom od najvećih svjetskih bendova, U2, kako bi vidio mogu li pomoći u podizanju svjetske svijesti o ratnim razaranjima. Bend je pristao, i tokom ljeta 1993. godine, njihova ZOO TV turneja je uključivala uživo satelitske intervjue sa stanovnicima Sarajeva. Kada su intervjui završili, bend se obavezao nastupiti u gradu nakon rata.

POLJUBITE BUDUĆNOST prati priču o tom obećanju i o poslijeratnom koncertu na kojem je U2 nastupio pred više od 45.000 fanova u oslobođenom gradu. Taj koncert i danas je kolektivna uspomena za Sarajlije, kao dokaz da nisu samo preživjeli opsadu, nego i da usred strahota proizišlih iz najmračnijih poriva, muzika i umjetnost mogu biti čin pobune i otpora.

Pjeva jednim glasom

- 23. septembra 1997. godine U2 je nastupio pred 45.000 obožavatelja na stadionu Koševo, uz podršku bh. grupa: Gazi Husrev-begovog hora, Protesta i Siktera. Održan oko dvije godine nakon završetka opsade, bio je to trenutak koji je pokazao da ovaj grad nije poražen. Jedan narod koji pjeva jednim glasom - rekao je reditelj Nenad Čičin-Šain.

- Riječ je o tome kako je to čin protesta, čin otpora, stvarati umjetnost. I to je ono što znači biti živ. Ideja da su ovi ljudi riskirali svoje živote kako bi zajedno svirali, i da su ljudi riskirali svoje živote da bi došli slušati ih i održali taj osjećaj zajedništva. To je zaista, zaista snažno - poručio je glumac Matt Damon.

U filmu se pojavljuju Bono, The Edge, Adam Clayton, Bill Clinton, Christiane Amanpour, Mirsad Purivatra, Vesna Andree Zaimović, Senad Zaimović, Enes Zlatar, Alma Ćatal Hurem, Boris Šiber i Srđan Gino Jevđević.

Nenad Čičin-Šain debitirao je kao reditelj 2012. filmom THE TIME BEING premijerno prikazanim na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. Trenutno piše i režira THE ALGORITHM, narativni dugometražni film koji govori o šestojanuarskoj pobuni u Kapitolu Sjedinjenih Američkih Država. Film se bavi trajnom zabranom Twittera za predsjednika Donalda Trumpa i postavljen je u Wayfarer Studios. Ima još dva filma u pripremi s Wayfarerom.