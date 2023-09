Rasta o hapšenju i filmu: Nije bilo lako u zatvoru, zbog ovog Ana Nikolić nije dobila ulogu

Reper Stefan Đurić Rasta progovorio je o svom autobiografskom filmu naziva “3211” koji u bh. kina stiže od 28. septembra.

Zatvorski dani su Rasti bili inspiracija za autobiografski film naziva “3211”.

- Ja sam uvijek pričao da će me Tara pitati gdje sam bio sve to vrijeme. Na najbolji način ću moći da joj objasnim zbog čega sam joj nedostajao toliko. Nisam želio da mi Tara dolazi u posjete, mislila je da sam u Njemačkoj. Uvijek će doći momenat da se sve objasni. Sve se dešava s razlogom. To je jedna forma koju smo napravili možda revolucionarno, mi ga zovemo muzički film, ima elemenata drame, prvi put sam ja u ulozi glumca. Glumim sebe. Gledaoci će moći iz mog ugla da vide šta se desilo bez nekog uljepšavanja. Priča je poučna, nije glorifikovanje, nema eksplicitnog sadržaja. Zaista pametno priča priču koja će dati dosta dobre zaključke – rekao je reper i dodao:

- Nimalo nije bilo smiješno biti tamo, sve je za ljude. Ili si bio u vojsci ili u zatvoru, što kaže moj djed. Naučiš šta je disciplina. Unutra nisam imao nikakvih problema zaista. Imao sam koliko toliko lijepe momente i trenutke. Ja sam vjernik i gledam prvo da se zahvalim Bogu i gledam šta mogu u tom trenutku da radim i kako da racionalizujem. Pisao sam unutra album, scenarij za spot… Ja sam u jednom momentu samo jurio za sveskom i olovkom i pisao sam pjesme. Neke sam prodao, neke sačuvao. Radujem se kao da mi je prvi album. U jednom momentu sam imao kućnu ćeliju koja je bila kao zatvorska. Nosio sam nanogicu. Volio sam da pozovem komšije da dođu da vide kako to izgleda – kaže Rasta.