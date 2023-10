Starija od njega 20 godina: Ovo je bivša djevojka Milana Marića

Milan Marić je romansu sa kolegicom započeo neposredno poslije diplomiranja. Tada je on imao 24, a ona 43 godine.

- Bio sam u vezi sa starijom djevojkom, bio sam i s mlađom, imao sam divne odnose, divne veze s nekim divnim osobama. U svim tim vezama daleko više su me interesovale neke druge stvari, a ne razlika u godinama ili slične trivijalnosti.

Ako se dvije osobe prepoznaju i žele da budu jedna s drugom, ko je taj otac morala, koja je to društvena norma koja će da propiše da to nije u redu? Ali zašto to nekoga zanima? Ljudi bi trebalo da se bave svojim odnosima i ne ulaze u tuđe – govorio je ranije popularni glumac.