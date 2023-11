Robert de Niro će glumiti Miroslava Ilića u novom filmu, oglasio se poznati pjevač

Legendarni pjevač Miroslav Ilić dobit će film o svom životu čiji je tvorac njegov menadžer i direktor Hajp produkcije Saša Mirković.

Živa legenda

Kako je otkrio, nakon filma o motivima života Ace Lukasa, u pripremi je film i o ovom poznatom pjevaču čiju će ulogu tumačiti holivudska zvijezda Robert de Niro.

– Miroslav Ilić je živa legenda i zaslužuje da njegov put do zvijezda iz rodnih Mrčajevaca bude ekranizovan i predstavljen brojnim poštovaocima njegovog lika i djela. Ne želim da čekam da umre kako bih o njemu snimio film! Smatram da je već za života to zaslužio jer je ostvario ozbiljan uspjeh, ma čovjek je legenda – rekao je Mirković.

– Roberta de Nira vidim kao idealnog za glavnu ulogu, prije svega, zbog godina, ali i fizičke sličnosti. Uveliko radim na tome da tu holivudsku zvijezdu dovedem. Ne mogu da otkrivam sve detalje, ali reći ću vam da De Nirova kćerka Drina obožava da sluša Ilićeve pjesme.

Film o Miroslavu Iliću bit će u dva dijela jer, kako kaže Mirković. Radnja prvog dijela govorit će o pjevačevim muzičkim počecima, dok će se drugi dio biti usmjeren na sadašnjost.

– Pored De Nira, koji će, nadam se, glumiti Miroslava u zrelim godinama, Ilića kao mladića igrat će jedan mlad, neafirmisani glumac. Želim da nekom mladom umjetniku pružim šansu da na velika vrata uđu u svijet filmske industrije. Još ne znam ko će dobiti tu priliku – istakao je Mirković za medije.

Tim povodom oglasio se i sam Miroslav koji nije otkrivao mnogo detalja.

– To se zasad samo krčka, ideja je i dalje u povojima i vidjet ćemo šta će od svega toga da bude. Ne mogu ništa konkretno da vam kažem osim da je moj omiljeni glumac upravo De Niro – rekao je Miroslav za medije.

Završio u Nišu

Robert de Niro je ispričao da je kao student često bez novca putovao po Evropi i da je završio u Nišu.

– Nisam imao novca, zaustavljao sam kamione na putu. Htio sam da stignem do Beograda, a kamiondžija me je dovezao do glavnog trga u Nišu. Jedan čovjek ponudio mi je prenoćište i hranu. Bio sam dirnut tim gestom, čovjek mi je rekao da se osjećam kao kod svoje kuće. Prošlo je mnogo godina, a ja se i dalje sjećam svakog detalja – prisetio se De Niro.