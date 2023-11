Čuveni reditelj Ridli Skot za "Avaz": Hoakin Finiks je rijetka ptica

- Napoleonova historija početak je moderne historije. Mnoga pravila i birokratija i danas postoje u Francuskoj. On je pisao i prepravljao pravila – kazao je Skot.

Kaže da otprilike godinu nakon što je napravio „Gladijatora“, dobio je pismo od višeg predavača na jednom od velikih univerziteta u kojem se zahvaljivao Skotu što je oživio Rimsko carstvo.

Skot kaže da ga je ideja istraživanja psihologije Napoleonovog lika privukla podjednako kao i snimanje spektakla njegovih epskih bitaka.

- Mislim da je jedan od razloga zašto su ljudi još fascinirani Napoleonom taj što je bio tako kompliciran. Ne postoji lak način da se definira njegov život. Možete pročitati biografiju da biste saznali šta se dogodilo, ali ono što mene kao filmskog stvaraoca zanima jeste njegov karakter, koji ide dalje od historije i ulazi u um – istakao je slavni reditelj.

Ego stiže

Dodao je da je Napoleonova intuicija morala biti sjajna.

- On je kao pravi vuk. Da, on je vuk. I tako ste na neki način dobili podijeljenu ličnost, muškarca koji je tako ranjiv u svom privatnom životu sa svojom ženom, a opet jako brutalan ili tako efikasan, na drugoj strani. Odlučili smo da je bio korzikanski nasilnik jer je bio Korzikanac srednje klase, nisu imali mnogo novca. Na to smo došli u neprestanim razgovorima o tome ko bi i šta bi mogao biti jer se Hoakin pokušavao fokusirati. Da. Ali kako hoda? Kako on misli? Kako sjedi? Samo smo nastavili da gledamo portrete, koji su fantastični i možete zuriti u sliku, buljiti u čovjeka znajući da ego stiže da zaigra - rekao je Skot.