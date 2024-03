Glumica Kirsten Danst: Povukla sam se jer su mi nudili uloge "tužne mame"

Glumica Kirsten Danst (Dunst, 41) rekla je da se odmaknula od glumačkog svijeta nakon uloge u filmu "The Power of the Dog" iz 2021. jer su jedine ponude koje je dobila bile uloge "tužne mame".

Tokom intervjua za "Marie Claire", Danst je također govorila o starenju u Holivudu kao žena, ispričavši kako je bila omalovažavana na setu "Spider-Mana".

Glumica bi se trebala vratiti na filmska platna u nadolazećem distopijskom akcijskom filmu "Civil War" reditelja Aleksa Garlanda (Alex). U filmu, koji bi trebao biti objavljen 12. aprila, ona glumi fotoreporterku u ratnoj zoni.