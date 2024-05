Kris Pajn otkrio koji mu je film zauvijek promijenio život

Kris Pajn (Chris Pine) trenutno je jedan od najtraženijih glumaca u Holivudu, no situacija je bila znatno drugačija prije dvadeset godina. Glumac je u podcastu "Sunday Sitdown with Willie Geist" otkrio da je imao problema s pronalaskom uloga sve dok se nije pojavio u romantičnoj komediji Princezini dnevnici 2 (The Princess Diaries 2).

- Sjećam se da mi se život promijenio u tom trenutku - izjavio je, prenosi Entertainment Tonight. "Bio sam na svom malom srebrnom preklopnom mobitelu i jedan od agenata me nazvao kako bi mi javio da sam dobio ulogu."