Stiven Spilberg otkrio za kojim filmom žali

Iako se danas smatra jednim od najuspješnijih reditelja koji su ikada živjeli, Stiven Spilberg (Steven Spielberg) iza sebe ima filmove zbog kojih i danas žali.

Unatoč činjenici da je radio na hororima Ralje (Jaws) i Poltergeist, Spilberg vjeruje da je drugi film u serijalu Indiana Jones, Indiana Jones i ukleti hram (Indiana Jones and the Temple of Doom), premračan i ne ponosi se njime.

Ukleti hram je prednastavak koji se događa godinu dana prije Otimača izgubljenog kovčega. Radnja prati Indianu Jonesa , dječaka Kratkog i pjevačicu Vili Skot (Willie Scott). Nakon obračuna s kriminalcima Indy i njegovi prijatelji zapnu u zabačenom indijskom selu, gdje ih stanovnici mole za pomoć.