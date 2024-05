Slavna glumica Elizabet Herli snimila eksplicitne scene pod rediteljskom palicom svog sina: Bilo je ugodno

Elizabet Herli (Elizabeth Hurley), 58-godišnja glumica kojoj tepaju da je "kraljica bikinija", rekla je da je snimanje intimnih scena u novom filmu njena sina Damjana (Damian) bilo "ugodno" te se našalila da ju je on snimao još otkako mu je poklonila prvu kameru.

Problemi s otpremom kostima

Slavna je glumica objasnila kako ju je njen 22-godišnji sin prvi put snimao kada je imao deset godina i od tada ne prestaje s tim. Prema riječima slavne glumice, prvo je pisao skečeve i kratke filmove, a postepeno je počeo snimati one veće.

- Uvijek sam govorila da ću biti u njegovom prvom filmu, zato što me toliko snimao i zato što ga često tjeram da me cijelo vrijeme fotografira. Bio je to vrlo niskobudžetni film, nešto što odradiš iz prve - prepričala je Herli snimanje filma "Strictly Confidential", piše Daily Mail.

Govoreći o snimanju eksplicitnih scena, koje uključuju lezbijski seks, Liz je rekla da "svi znaju da zapravo nije seksi snimati bilo kakvu intimnu scenu".

- Sve smo uvježbavali, to se sve tehnički odradi, a Damjan je sve učinio dodatno ugodnim. Nije to bilo ništa - rekla je.

Liz se na projekciji filma u Londonu u srijedu pridružio njezin bivši Hju Grant (Hugh), a za tu je prigodu ona odjenula raskošnu zelenu haljinu sa šljokicama. Inače, Damjan je branio svoju odluku da režira intimne scene svoje majke te otkrio da čak nisu imali ni koordinatora za intimne odnose na setu.