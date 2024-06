Preminuo legendarni producent filma Kum

Oskarom nagrađeni producent Kuma Al Rudi (Ruddy) preminuo je u 94. godini nakon kratke bolesti.

Rudi je također radio na filmu Klinta Istvuda (Clint Eastwood) Million Dollar Baby. Za oba spomenuta filma nagrađen je Oskarom.

Davno prije uspjeha u filmovima Al je sukreirao TV klasik Hogan's Heroes, koji se prikazivao šest sezona. Od Ala se opraštaju brojni kolege, među kojima su Klint Istvud, Al Paćino (Pacino) i Hilari Svonk (Hilary Swank).

- Bio je moj veliki prijatelj i jako će mi nedostajati - rekao je Istvud. Svonk je dodala: "Kad sam s njim radila, bila su to najbolja vremena. On će uvijek biti legenda u mojoj i svačijoj knjizi."

- Rudi je bio predivan prema meni cijelo vrijeme dok smo snimali Kuna. Čak i kad me ostali nisu htjeli, on jest. Ohrabrio me kad sam to najviše trebao i nikad mu to neću zaboraviti - kazao je Al Paćino.

Al, punog imena Albert S. Rudi, rođen je u Montrealu, ali je odrastao u Njujorku i na Floridi. Pohađao je Brooklyn Technical High School prije nego što je dobio stipendiju koja mu je omogućila da studira hemijsko inženjerstvo na City College of New York. Godine 1956. diplomirao je arhitektonski dizajn na Univerzitetu Južne Kalifornije.