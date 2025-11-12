Emotivan govor Marije Šerifović: Nije mogla sama da ga pročita

Muzičara Rajka Šerifovića danas ispraćaju na vječni počinak, ćerka Marija Šerifović i ostali brojni članovi bliske rodbine.
Nakon što je završeno opelo, jedan čovjek pročitao je govor koji je napisala upravo Rajkova kćerka Marija.
Marija Šerifović napisala je oproštajni govor koji je pročitan u kapeli, a ne na groblju, kako je uobičajeno, kako bi sačuvali privatnost.
- Dragi tata, opraštamo se od tebe, ali znaj da je sve vrijedno truda i da ćes nam nedostajati - pisalo je u oproštajnom govoru koji je sastavila Marija.
- Nedostajaćeš svojoj omiljenoj pjevačici, svojoj Verici, iako to ona nikada neće priznati. Danas tata želim da znaš da sam sve uspjela da razumijem, ništa ti tata ne zamjeram, želim da znaš da ostaneš da živiš uz mene i u meni jer si ti moj dragi tata. Tata, tamo gdje si sada baci pogled na nas, zapali crveni malboro, i znaj da je sve vrijedjelo. Zagrli mog strica, onu malu gospođu, moju baku, a tvoju majku koja nas je sve voljela. Voli te tvoja ćerka Marija, sin Danijel, unuk Mario i tvoja omiljena pjevačica Verica - piše u govoru.
Nakon što je završen govor, tužna povorka krenula je ka grobnom mjestu, gdje će Rajko počivati vječno.