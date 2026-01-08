Sidni Svini pozirala potpuno naga

Raskošna ljepotica je napravila pravu pometnju ovim fotografijama, u intervjuu za pomenuti magazin je otkrila i kako na kraju da izlazi iz svojih uloga.

Sidni je pozirala potpuno gola za naslovnicu W Magazine, a na sebi je imala samo Chopard ogrlicu, prenosi "People".

Mlada glumica Sidni Svini počela je 2026. godinu na najbolji mogući način. Njene fotografije inspirisane slavnom Merilin Monro su u centru pažnje već danima. Fenomen Sidni Svini je još jednom pokazao da je ona jedna od najmoćnijih mladih glumica.

"Uvijek sam vježbala da se što više odvojim od svojih likova i da ne unosim svoje misli u scenu. To mi omogućuje da znam da lik proživljava te trenutke i osjećanja, a ne ja. Onog trenutka kad kažu 'rez' ja iskačem iz lika i postajem Sidni", rekla je ona.

Kada ste jedna od najpoželjnijih glumica u Holivudu, brojne glasine ne mogu da vas zaobiđu, pa se tako i Sidni nekoliko puta sretala sa ružnim komentarima i nagađanjima o plastičnim operacijama.

Koliko su ti napadi bili učestali govori i činjenica da je glumica morala da se oglasi, demantuje sve i svima zapuši usta.

Inspiracija Merilin Monro još uvijek ne prestaje u njenom slučaju, Sidni je na nekoliko javnih pojavljivanja imala frizuru u duhu zlatnog doba Holivuda i trudila se da neodoljivo podsjeti na slavnu plavušu.

Izgleda da je uspjela u tome.