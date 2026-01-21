Karleuša šokirala: Duško ne plaća alimentaciju

Pjevačica Jelena Karleuša progovorila je o odnosu sa suprugom Duškom Tošićem nakon razvoda te je priznala da on ne plaća alimentaciju za kćeri.

- Nismo ni u kakvim odnosima, ne komuniciramo! Djeca sa njim imaju odličan odnos, sve je normalno, baš kako i treba, ali nas dvoje nemamo kontakt - rekla je za Informer.rs.

Na pitanje „plaća li Duško alimentaciju“, ona je dala iznenađujući odgovor.

- Da kažem istinu?! Ne plaća alimentaciju, evo apel sada - kazala je Jelena pa dodala:

„Pokušavam riješiti taj problem van medija i nekim ljudskim odnosom preko advokata, ali ne uspijevam. U ime svih žena koje se bore za pravo da dobivaju tu pomoć od partnera i oca njihove djece, dužna sam govoriti o tome. Srbija je uvela novi zakon, po kojem će se to regulirati. Ako jedan roditelj ne isplati dvije alimentacije drugom roditelju koji nad djecom ima skrbništvo, ovaj drugi će to naplatiti od države, a država će goniti ovog koji ne ispunjava svoje zakonom propisane obaveze. Tako da će i Duško biti riješen!“