Umrla pjevačica dan pred 40. rođendan: "Otišla je prerano"

Pjevačica Marijana Tomić preminula je u 39. godini nakon teške bolesti, a tužna vijest potresla je njenu porodicu, prijatelje, kolege i brojne poznanike.

Vijest o njenoj smrti objavljena je na Facebook stranici "Muzičke legende Zrenjanina", gdje su joj kolege uputile posljednji pozdrav.

Marijana je preminula u subotu, 27. juna, samo dan prije svog 40. rođendana.

Pjevačica iz Zrenjanina godinama je nastupala na brojnim proslavama, a oni koji su je poznavali pamtit će je po prepoznatljivom glasu, osmijehu i vedrom duhu.