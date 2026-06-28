Umrla pjevačica dan pred 40. rođendan: "Otišla je prerano"

Pjevačica Marijana Tomić preminula je u 39. godini nakon teške bolesti, a tužna vijest potresla je njenu porodicu, prijatelje, kolege i brojne poznanike.
Vijest o njenoj smrti objavljena je na Facebook stranici "Muzičke legende Zrenjanina", gdje su joj kolege uputile posljednji pozdrav.
Marijana je preminula u subotu, 27. juna, samo dan prije svog 40. rođendana.
Pjevačica iz Zrenjanina godinama je nastupala na brojnim proslavama, a oni koji su je poznavali pamtit će je po prepoznatljivom glasu, osmijehu i vedrom duhu.
– S velikom tugom primili smo vijest da nas je napustila naša kolegica, pjevačica Marijana Tomić. Svojim glasom, osmijehom i vedrim duhom godinama je uljepšavala mnoga slavlja i ostavila trag u životima ljudi koji su imali sreću da je poznaju. Njena ljubav prema muzici bila je iskrena i nesebična, a uspomena na nju živjet će kroz pjesme koje je pjevala i srca svih koji su je voljeli. Posebno boli činjenica da nas je napustila samo dan prije svog 40. rođendana. Prerano je otišla, bolest je, nažalost, bila jača, ali će zauvijek ostati dio muzičke porodice Zrenjanina – navodi se u oproštajnoj poruci.
Na kraju objave stranica "Muzičke legende Zrenjanina" izrazila je najdublje saučešće njenoj porodici, prijateljima, kolegama i svima koji tuguju zbog njenog odlaska.
– Počivaj u miru, Marijana. Neka ti je vječna slava i hvala – poručili su.