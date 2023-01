Mladi glumac iz "Avatara" Filip Geljo za "Avaz": Tata me spremao za audiciju

U spektaklu reditelja Džejmsa Kamerona (James Cameron) "Avatar: The Way of Water" glumi sedam novih mladih glumaca, među kojima je i Filip, koji tumači lik mladog lovca Aonunga iz Metkajin klana.

Veliko iskustvo

Filip je u posljednje vrijeme u velikoj gužvi, ali, zahvaljujući ljubaznošću Jasmina Gelje, uradili smo razgovor s mladom zvijezdom.

- Raditi s Džejmsom Kameronom bilo je veliko iskustvo. Čovjek ima ogromno znanje o mnogim stvarima. On ne samo da je reditelj i pisac nego je i naučnik. Prije nekoliko godina spustio se malom podmornicom na dno okeana da bi vidio šta se u tom svijetu, apsolutno nepoznatom za ljudski rod, događa, a ta je podmornica rađena po njegovim nacrtima. U principu je veoma drag i jednostavan čovjek, ali tačno zna u svakom trenutku šta hoće, bilo od glumaca, bilo od filmske ekipe. Bila mi je, zaista, čast raditi s njim.

Inače, kompletna ekipa radila je izuzetno profesionalno, iako se u nekim stvarima prvi put susretala s novom tehnologijom - kaže Filip.

On je na setu imao priliku i upoznati velike holivudske zvijezde, poput Kejt Vinslet (Kate Winslet).

- Da, upoznao sam mnoge zvijezde ne samo iz filma nego i one koji su dolazili da nas posjete na setu, a posjetili su nas i Stiven Spilberg (Steven Spilberg), Arnold Švarceneger (Schwarzeneger)...

Što se tiče Kejt, fantastična glumica, veoma je jednostavna, kao, uostalom, i svi ostali. Veoma su dragi ljudi i veoma srdačni - ističe Filip.

S obzirom na to da je njegov otac također veliki glumac, pitali smo ga je li se s njim savjetovao pripremajući ulogu.

- Naravno, otac me i pripremao za audiciju. Bilo je tu i moje tvrdoglavosti kada mi je savjetovao da nešto uradim baš kako on to hoće. Srećom da sam ga poslušao, jer je na kraju to i pomoglo da dobijem ulogu. Ipak je bilo, kažu, blizu 35.000 glumaca po cijelom svijetu koji su aplicirali za ovaj „Avatar“, od čega nas je samo šestero-sedmero prošlo.