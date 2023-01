Bosanac šokiran ponašanjem svojih kolega za vrijeme praznika: Ponosan sam na moju porodicu što je drugačija

Harmonikaš i kompozitor Dragan Stojković Bosanac najradosniji hrišćanski praznik slavi u svom domu okružen porodicom.

- Ja sam domaćin, sjedim i ukućani su zadovoljni kada se nasmijem. Šalim se malo! Dođu nam prijatelji i nekako se taj dan osjećamo svečanije nego drugim nedeljama - priznao je Dragan.

Ipak, on ne razumije pojedine kolege koji praznike provode po kafanama.

- Obavezno je da se bude na ručku, Džidža uvek dođe jer taj momenat okupljanja je najbitniji. Svakako je najvažnije pomoliti se Bogu, ja verujem u Boga, ali je ručak vezan za tu molitvu. Ja sam gledao masu ljudi koji slave praznik u kafani, ne shvatajući gdje se nalaze i zašto to rade jer im je potrebno pored grešnih pobuda ka novcu koji su zaradili na težak način, bitno još da i to pokažu! Umjesto u prijatnosti svog doma da provedu takve dane, pa nisam ja to izmislio - rekao je Bosanac za „Grand“.

Stalni član žirija „Zvezda Granda“ je potom iznio detalje i o jednom poznatom čovjeku.

- Oni idu po kafanama, ja sam gledao smiješnu situaciju, gledao sam čovjeka, poznat je, ali ne bih sad imenovao, koji se ppopeo uz roštilj, mislim ima nas raznih, ali ja sam ipak drugačiji i ponosan sam na to, kao i na moju porodicu - iznenadio je Bosanac.