Youtuber Amir Hadžić mora u zatvor: "Prvo me pokupila sudska policija u onaj zadnji dio kedija, kao kakvog ćuku"

- Upravo sam se vratio sa ročišta iz suda u Gračanici, gdje je ulogu glavnog cirkusanta vodio sudija Husejin Šerbečić, sluga kriminalne hobotnice koja nas je dovela do stanja u kojem se nalazimo, a koji je već ranije optuživan za seksualno uznemiravanje kolegica i mobing na poslu. Prvo me pokupila sudska policija u onaj zadnji dio kedija, ko kakvog ćuku, valjda da se ne mogu obadat iza - napisao je Amir na Facebooku.

Novčana kazna i zatvor

Nisam upućen, jel to kodeks ponašanja u sudnici? Osjećam se ugroženo na više načina, ne znam kakve se sudiji misli vrte po glavi. Još jedna upečatljiva rečenica je da najviše voli ovakve kao ja, kojima ništa u državi ne valja, a pokradoše je. Tu ga upitam: 'Jesam li ja to nazvan lopovom', kaže: 'Jesi'".

Potom se osvrnuo na način razgovora sudije: "Zamislite sudiju Husejina Šerbečića, koji na ročištu u sudu koristi fraze; 'Izbit ćemo mi to tebi iz džepa', 'ja takve volim' i slično.

- Međutim zatvor ne briše novčanu kaznu, tako da valjda kad izađem iz zatvora, opet idem u zatvor i tako sve infinity loop. Ja kako sam skont'o, ako zatvor ne briše novčanu kaznu, to znači da doživotno idem u zatvor, valjda. Zatim je počelo suđenje na kojem mi je saopšteno da dolazi do opoziva uvjetne kazne i sad valja ić' u zatvor - naveo je Hadžić.

Dodao je i to da će naknadno dobiti informacije o presudi.

Neplaćanje poreza

Ovaj youtuber je naveo da će snimiti videosnimak o sudiji i njegovj karijeri, čim izađe iz zatvora.

Haštegovi "freelance", "pufbih", "porez" navode da je Hadžićevo hapšenje uslijedilo zbog neplaćenog poreza na porez na dohodak iz inostranstva.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je ranije objavila poziv freelancerima da prijave i plate porez na dohodak na prihode iz inostranstva do 12. avgusta 2021. godine.

Poziv je važio za period od 2015. do 2017. godine, a za one koji ne podnesu prijave bile su navedene kazne od 300 do 3.000 KM. Ovakva odluka izazvala je lavinu negativnih reakcija freelancera koji su se pobunili protiv nameta zbog svog nedefinisanog statusa u BiH.

Hadžić je sudeći po svemu bio jedan od onih koji su se odlučili pobuniti protiv plaćanja, zbog čega ga čeka i zatvorska kazna.