Poznata bh. influenserica kupila stan u Sarajevu

Bosanskohercegovačka influencerica Amina Efendić pohvalila se na Instagramu kako je konačno uspjela ostvariti veliku želju - kupila je stan.

- Odmah na početku godine došla sam naglo da vidim stan u Sarajevu, ne očekivajući puno. Razmišljala sam, išla sam i ranije pa nije bilo to to. Ali znate onaj osjećaj kada dođete u prostor i osjetite energiju da je to prava odluka? E, meni je bilo zaista tako - napisala je Efendić koja je inače rodom iz Tuzle i nastavila:

- U isto vrijeme sam osjećala sreću, ali i strah jer se sve nekako naglo desilo, iako sam ja to negdje u malom mozgu planirala. Želim vam samo reći da svi sve možemo! Volim vas i od srca vam hvala na svoj podršci koju mi pružate već evo 5 godina.