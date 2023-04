Što si škrt, Romane Abramoviču: Prvu suprugu ostavio u bijedi!

S Lysovom, Abramovič je bio u braku svega tri godine, od 1987. do 1990. godine. Ruku na srce, Abramovič tada nije bio bogat kao sada.

To je na svojoj koži najbolje osjetila Ruskinja Olga Yurevna Lysova, prva supruga Romana Abramoviča, ruskog tajkuna i bivšeg vlasnika londonskog Čelzija.

Za bogate ljude često se može čuti i da su velike škrtice. Nije to pravilo, ali ima solidan broj primjera u svijetu gdje su multimilijarderi ispali prave škrtice.

Međutim, ono što je Roman , kasnije će se ispostaviti, zaboravio, jeste činjenica da su mu za prve poslovne korake pomogli upravo Olgini roditelji. Njeni roditelji su im dali 2.000 rubalja, a čovjek talentiran za posao poput Romana, iskoristio je to, te uložio u klasičnu preprodaju na crnom tržištu.

Njegovi roditelji su bili protiv veze s Olgom, ali on je slušao srce i vjenčao se. Olga je Romanovim roditeljima bila problem jer je već bila udavana i imala dijete.

Kada je umnožio novac, odlučio je da legalizira posao i zajedno s Olgom odlučio pokrenuti kompaniju za proizvodnju lutaka. No, ne lezi vraže! Od skladnog života ubrzo kola kreću nizbrdo.

- Moja intuicija mi je govorila što se događa. Znala sam da pred jutro ulazi u moj krevet nakon što je proveo noć s drugom ženom. Kada sam ga suočila sa svojim sumnjama, rekao mi je da mi se priviđaju stvari. On jako dobro zna kako sačuvati tajnu. Znam kako se Irina osjeća. Sjećam se sebe kad sam to prolazila. Bila sam mlađa od nje kad me Roman ostavio, ali bol je bila preteška i bila sam u šoku. Takvo nešto ne bih željela nikada više prolaziti - ispričala je svojevremeno Olga.

Udala se za muzičara

Olga nije imala mnogo izbora nego da se razvede. I tada spoznajemo Romana - titiza. Olgu ostavlja u jednosobnom stanu s malo novca. Ona je otišla dalje i udala se za muzičara Stefana Stefanoviča.