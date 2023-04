Žena milionera nikad u životu nije platila račun: "Stres, ne znam šta je to"

Supruga bogatog meksičkog poduzetnika Rikija Andradea (Ricky), Linda Andrade, "skoknula" je s mužem do Britanskih Djevičanskih Otoka. Na Instagramu je objavila fotografije na kojima pozira na jahti.

- Stres? Ne znam šta je to - piše u opisu objave.

Supružnici su nedavno proslavili rođendan i to na isti dan.

- Sretan rođendan najboljem čovjeku, vlasniku biznisa, suprugu, šefu i najboljem prijatelju. Volim te više nego što to mogu objasniti i zauvijek ću ti do dokazivati svaki dan do kraja života. Zaslužuješ najbolje stvari u životu i više! I dobit ćeš ih. Uživaj danas i svaki dan - napisala je Linda u opisu njegove fotografije.

On je njoj poručio:

- Sretan rođendan ovoj prirodnoj ljepoti. Ona je najbolja stvar koja mi se dogodila i uzbuđen sam što ću do kraja života dijeliti rođendan s njom.