Endru Tejt komentirao Šakiru: "Zvuči čudno"

Šta ga je motiviralo da ovo napiše, zasad nije poznato. A prije nego što je komentirao Šakiru, objavio je nekoliko statusa u kojima je ispričao detalje svađe njegovih roditelja dok je on bio tinejdžer.

- Odgojila me samohrana majka u Engleskoj. Svoju majku ne bih nazvao osobito dragom ili nježnom. Zapravo – moja majka je bila zla i teška. Obično sam viđao tatu otprilike jednom godišnje kad bi me posjetio i sjećam se da su se jednom jako posvađali. Imao sam oko 13 godina. Tata je došao u posjetu. Dan prije nego što je stigao mama me odvela na šišanje na mjesto gdje inače nisam išao. Ošišali su me drukčije. Mami se to nije svidjelo. Bio je to prvi put da sam vidio tatu u godinu dana. Sjedili smo u dnevnoj sobi. „Ne sviđa mi se kako su te ošišali, Endru“. Bio sam klinac. Majka mi je rekla da mi je kosa sr*nje. Što drugo da odgovorim? Ja: „Ni meni“. Mama: „Da, nećemo više ići tamo“. Ja: „Možemo li sljedeći put ići na normalno mjesto?“. Tata je ustao s kauča: „Koji ku*ac radiš?“. Poludio je: „Što nije u redu s tobom, ženo? Odgajaš mog sina da bude ku*a? Da plače zbog frizure? Ovakvog muškarca odgajaš kad nisam u blizini?“. Mama je počela vrištati, nazivajući tatu ludim i govoreći mu da napusti kuću - napisao je Endru.

Dodao je da je njegov otac bio tip "od 0 do 100".

- Od tišine do vriska niotkuda. Sad mama plače i govori tati da izađe iz kuće ili zove policiju. Tata odlazi. Jedan sat nakon što sam ga prvi put vidio u godinu dana. Mama: „Tvoj tata je lud, to je samo frizura, vidiš zašto više ne mogu biti u blizini tvog tate“. Sljedeći dan tata zove i kaže mi da odem u hotel u kojem je on odsjeo. Otišao sam. Igramo šah. „Tvoja majka radi najbolje što može. Ali ona je još žensko", rekao je. Nisam odgovorio. “Žene se zaje*avaju s frizurama. Nećeš biti odgajan u malu ku*u", rekao je. Izašli smo iz hotela i on me odveo do brijačnice gdje je platio da mi obriju glavu. Bunio sam se. Zašto? Ne znam. Bio sam klinac. Ali bojao sam se svog oca. Kao da je sam Bog. Sjedio sam u stolici susprežući suze dok mi je glava bila obrijana. Poslije je tata rekao: „Tvoja majka te voli i ja te volim. Nikog na svijetu nije briga za tvoju frizuru. Kad porasteš vidjet ćeš - njih samo zanima kakav si čovjek“. Otišao sam kući. Mama je poludjela. Čuo sam ih dok su pričali na telefon - napisao je u nastavku i dodao: