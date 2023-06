Zvijezda kultne serije "Roseanne" na meti žestokih kritika: Niko nije umro u holokaustu!

Rouzen Bar (Roseanne Barr, 70) ponovno se našla na meti kritika zbog kontroverznih komentara o holokaustu. Nekad omiljena komičarka izjavila je kako "niko nije umro u holokaustu" tokom nedavne epizode podkasta "This Past Weekend with Theo Von".

Slabe ocjene

- To je istina. Trebalo bi se dogoditi - rekla je Bar voditelju Vonu u isječku iz podkasta koji je u međuvremenu postao viralan.

- Šest miliona Jevreja trebalo bi umrijeti upravo sada, jer oni uzrokuju sve probleme svijeta. Ali, to se nikada nije dogodilo. Nikad se nije dogodilo – kazala je Bar.

Američki mediji pišu kako se Barr iznova sama "otkazala": prvi put se to dogodilo 2018. godine nakon rasističkih tvitova u kojima je savjetnicu bivšeg predsjednika Baraka Obame (Barack), Valerie Đeret (Jarrett), usporedila s majmunom i izjavila da je Džordž Soros (George) simpatizer nacista.

Njena serija "Roseanne" je ubrzo ukinuta, a ona postala persona non grata u mainstream medijima. Njezin stand up show "Cancel This!", kojim je pokušala vratiti publiku, prvi put prikazan u februaru ove godine, dobio je jako slabe ocjene.

Tiom podkasta, na konstataciju voditelja da je i sama židovskog porijekla, rekla je da je ona "100 posto Jevrejka". Prije komentara o holokaustu Bar je s Vonom raspravljala o "istini o predsjedničkim izborima 2020." za koje mnoge marginalne grupe i Trampovi (Trump) zagovornici tvrde da su bili namješteni.

- Postoje istina i činjenice i toga se moramo držati - rekla je Rouzen.

Negativne reakcije

Nakon što su krenule negativne reakcije, voditelj Von, glumac i komičar čiji je podkast poznat po izazivanju kontroverzi, na društvenim mrežama komentirao je kako su njezine izjave bile sarkastične.

- Ovo je bio sarkazam, ljudi! Isječak iz dugog sarkastičnog naklapanja tokom našeg razgovora. Zar više ne prepoznajemo sarkazam? - objavio je Von na Twitteru i dodao: „Ona je pravi čovjek i jedna od najsmješnijih osoba koje sam ikada upoznao“.

Javio se i Rouzenin sin braneći majku.

- Neugodno nam je što ljudi nisu dovoljno pametni da mogu prepoznati sarkazam. Smiješno je da su ljudi toliko glupi. Moramo prestati s tim lovom na klikove, moramo se usredotočiti na velike probleme koje imamo u Americi. Fokusiranje na isječke izvan konteksta je nešto što rade moroni - rekao je za TMZ.

Društvene mreže eksplodirale

Društvene su mreže, očekivano, eksplodirale od komentara u kojima nema baš lijepih riječi za ženu koju su Amerikanci nekad obožavali.

- Ne postoji niti jedna prokleta stvar koja je čak i blizu smiješne u podlim nečuvenim lažima Rouzen Bar - napisao je jedan korisnik i dodao: "Gledao sam u oči osobu koja je preživjela holokaust i slušao je kako govori o svom iskustvu... Rouzen Bar mora se prijaviti u ludnicu."

Kritike je dobio i Von koji je očito dopustio Rouzen Bar da u njegovom podkastu govori besmislice poričući holokaust.

- Iako je pokušava braniti govoreći o isječcima i kontekstu, ni stavljanje u kontekst puno ne mijenja na stvari - napisao je jedan korisnik.